Рейтинг@Mail.ru
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/plennyy-1970399247.html
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный - РИА Новости, 04.09.2024
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный
Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:04
2024-09-04T06:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
нато
россия
курская область
украина
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg
БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.По его словам, Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады за день до нападения ВСУ на Курскую область. Он поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку."(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода, мобилизованный из Киева водитель девятой разведроты.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240903/aes-1970251763.html
https://ria.ru/20240831/aes-1969624039.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_80daa491c76419e8aa42dce2ad42adfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, нато, россия, курская область, украина, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО, Россия, Курская область, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская АЭС
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный

Пленный: Сырский признал, что к плану диверсии на Курской АЭС причастна НАТО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.
По его словам, Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады за день до нападения ВСУ на Курскую область. Он поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Вчера, 14:01
"(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода, мобилизованный из Киева водитель девятой разведроты.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Мирошник: Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Россия делает все, чтобы защитить Курскую АЭС от ВСУ, заявил Мирошник
31 августа, 04:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреНАТОРоссияКурская областьУкраинаАлександр СырскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала