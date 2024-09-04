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Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный - РИА Новости, 04.09.2024
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный
Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:04
2024-09-04T06:04
2024-09-04T06:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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александр сырский
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БЕЛГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС в России, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.По его словам, Сырский приехал в расположение девятой разведроты 82-й бригады за день до нападения ВСУ на Курскую область. Он поставил задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку."(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода, мобилизованный из Киева водитель девятой разведроты.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, НАТО, Россия, Курская область, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская АЭС
Сырский признал след НАТО в плане диверсии на Курской АЭС, заявил пленный
Пленный: Сырский признал, что к плану диверсии на Курской АЭС причастна НАТО