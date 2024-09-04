https://ria.ru/20240904/peterburg-1970650318.html

В Петербурге прошла премьера фильма, созданного авторами из 15 стран

В Петербурге прошла премьера фильма, созданного авторами из 15 стран - РИА Новости, 04.09.2024

В Петербурге прошла премьера фильма, созданного авторами из 15 стран

В киноцентре "Родина" прошла премьера фильма "Петербург! Жизнь в городе…", который создала международная команда. В группу под руководством режиссера и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:41

2024-09-04T22:41

2024-09-04T22:41

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. В киноцентре "Родина" прошла премьера фильма "Петербург! Жизнь в городе…", который создала международная команда. В группу под руководством режиссера и журналиста Ашота Джазояна вошли молодые авторы из России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Сербии, Туниса, Турции и Франции.Документальный фильм включил в себя более 30 короткометражных киноновелл о петербуржцах разных поколений, национальностей, профессий и увлечений - от воспитанников "Эрмитажного детского сада" до хранителя мировой культуры Михаила Пиотровского."Эта дорога по Петербургу занимает чуть более часа. Наше повествование плотное и герои содержательно лаконичны. Но главное, что мы смогли передать их откровения жизни и любовь к городу", – рассказывает автор фильма Ашот Джазоян."Петербург! Жизнь в городе…" начинается с утреннего выезда на Невский проспект троллейбуса №1. А в 10 утра в путь по Петербургу отправляется экскурсионный автобус, где разместились зарубежные участники проекта. Эти два маршрута знакомят зрителя со знаковыми местами и героями фильма, жителями Санкт-Петербурга. Через этих людей – балерину, дизайнера модного дома, капитана теплохода, канонира Петропавловской крепости, протоирея, раввина, инженера, фотографа, исполнителя рэгги с цыганским псевдонимом, водителя автобуса и так далее – город получает возможность говорить."Для команды "Петербургского дневника" особенно важно, что фильм расскажет о Санкт-Петербурге не как о музее под открытым небом, а как о гостеприимном и мультикультурном городе, в котором живут настоящие профессионалы своего дела, которые создают настоящее и будущее Северной столицы. Это роднит героев фильма с победителями городской премии "Петербургского дневника" - "Город в лицах": ежегодно мы награждаем работников бюджетной сферы, чей талант и ум каждый день делают нашу жизнь лучше", - отметил генеральный директор информационно-издательского центра Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов.Как сказал один из героев фильма Михаил Борисович Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа: "Можно быть патриотом Москвы, Еревана, Парижа, но при этом очень любить Петербург. Это город, который держится эмоциями, силой своих жителей".Картина создана Продюсерским центром "4 Формата" совместно с официальным изданием правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда "Русский мир", Медиаконгресса "Содружество журналистов" и Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

культура, новости культуры, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, фонд президентских грантов, фонд "русский мир", санкт-петербург