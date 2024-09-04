https://ria.ru/20240904/pesnya-1970388784.html

В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке

В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке - РИА Новости, 04.09.2024

В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке

Песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке играет в павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:49

2024-09-04T03:49

2024-09-04T03:56

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке играет в павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне Минприроды РФ, который называется "Земля больших кошек", включают песню "Теперь я Чебурашка" на китайском языке. Песню сопровождает анимационный фильм с кошачьей музыкальной группой. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владивосток