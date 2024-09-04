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В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке - РИА Новости, 04.09.2024
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03:49 04.09.2024 (обновлено: 03:56 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/pesnya-1970388784.html
В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке
В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке - РИА Новости, 04.09.2024
В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке
Песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке играет в павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:49
2024-09-04T03:56
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке играет в павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. В павильоне Минприроды РФ, который называется "Земля больших кошек", включают песню "Теперь я Чебурашка" на китайском языке. Песню сопровождает анимационный фильм с кошачьей музыкальной группой. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/buryatiya-1970268064.html
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, владивосток
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Владивосток
В павильоне ВЭФ заиграла песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке

В павильоне Минприроды на ВЭФ играет песня "Теперь я Чебурашка" на китайском

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Песня "Теперь я Чебурашка" на китайском языке играет в павильоне министерства природных ресурсов и экологии РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
В павильоне Минприроды РФ, который называется "Земля больших кошек", включают песню "Теперь я Чебурашка" на китайском языке. Песню сопровождает анимационный фильм с кошачьей музыкальной группой.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Артисты из Бурятии представят культуру республики на ВЭФ
Вчера, 14:36
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияВладивосток
 
 
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