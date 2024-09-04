Рейтинг@Mail.ru
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970407872.html
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков - РИА Новости, 04.09.2024
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
Пределы для расширения БРИКС есть, участникам объединения необходимо определить статус его партнёров, это и будет обсуждаться на саммите в Казани, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:32
2024-09-04T07:32
дмитрий песков
брикс
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077783_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_a9a294dc543f66a3ce3da4381d49a2fc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пределы для расширения БРИКС есть, участникам объединения необходимо определить статус его партнёров, это и будет обсуждаться на саммите в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, есть пределы траектории на расширение. Существует предложение по выработке статуса государства-партнера БРИКС. Соответственно, предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970407254.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878077783_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_688361c33b2b0f83adc9e16df82fea8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, брикс, казань, россия
Дмитрий Песков, БРИКС, Казань, Россия
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков

Песков: есть предел для расширения БРИКС, надо определить статус страны-партнёра

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц группы БРИКС
Флаги стран-участниц группы БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц группы БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пределы для расширения БРИКС есть, участникам объединения необходимо определить статус его партнёров, это и будет обсуждаться на саммите в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, есть пределы траектории на расширение. Существует предложение по выработке статуса государства-партнера БРИКС. Соответственно, предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани", - сказал Песков журналистам.
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Россия поддержала интерес Малайзии к присоединению к БРИКС
07:27
 
Дмитрий ПесковБРИКСКазаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала