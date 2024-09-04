https://ria.ru/20240904/peskov-1970407872.html
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков - РИА Новости, 04.09.2024
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
Пределы для расширения БРИКС есть, участникам объединения необходимо определить статус его партнёров, это и будет обсуждаться на саммите в Казани, сообщил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:32
2024-09-04T07:32
2024-09-04T07:32
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пределы для расширения БРИКС есть, участникам объединения необходимо определить статус его партнёров, это и будет обсуждаться на саммите в Казани, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, есть пределы траектории на расширение. Существует предложение по выработке статуса государства-партнера БРИКС. Соответственно, предстоит всем вместе определить, сколько может быть этих партнеров, кто может быть партнерами и так далее. Это все будет обсуждаться в Казани", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970407254.html
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дмитрий песков, брикс, казань, россия
Дмитрий Песков, БРИКС, Казань, Россия
У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
Песков: есть предел для расширения БРИКС, надо определить статус страны-партнёра