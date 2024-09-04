https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html

Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы

Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.09.2024

Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы

Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:22

2024-09-04T07:22

2024-09-04T09:30

дмитрий песков

снг

москва

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ."Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ", — сказал он.Пресс-секретарь добавил, что накануне парада планируется неформальный саммит СНГ. Кроме того, ожидается множество двусторонних контактов.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240728/putin-1962537013.html

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дмитрий песков, снг, москва, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)