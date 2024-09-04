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Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.09.2024
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07:22 04.09.2024 (обновлено: 09:30 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406683.html
Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы
Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.09.2024
Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы
Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:22
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дмитрий песков
снг
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россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ.&quot;Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ&quot;, — сказал он.Пресс-секретарь добавил, что накануне парада планируется неформальный саммит СНГ. Кроме того, ожидается множество двусторонних контактов.Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
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дмитрий песков, снг, москва, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, СНГ, Москва, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад к 80-летию Победы

Песков: глав недружественных стран на парад к 80-летию Победы не пригласят

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПарад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Парад Победы на Красной площади. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глав недружественных стран не пригласят в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на полях ВЭФ.
«

"Глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список. Но прежде всего это, конечно, будет СНГ", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что накануне парада планируется неформальный саммит СНГ. Кроме того, ожидается множество двусторонних контактов.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер мероприятия.
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Дмитрий ПесковСНГМоскваРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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