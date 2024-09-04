https://ria.ru/20240904/peskov-1970406559.html

Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС

Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС

БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов в объединение, президент России Владимир Путин не может единолично принимать такие решения,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:20

2024-09-04T07:20

2024-09-04T07:20

россия

малайзия

владимир путин

брикс

дмитрий песков

казань

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов в объединение, президент России Владимир Путин не может единолично принимать такие решения, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представителя Кремля спросили, каков будет ответ Путина на намерение Малайзии вступить в БРИКС, которое сегодня в разговоре с президентом России планирует озвучить премьер-министр Анвар Ибрагим. "Владимир Владимирович не вправе давать ответ на такой вопрос. Потому что семья БРИКС консолидированно принимает такие решения. И именно для этого в конце октября состоится большой саммит в Казани, куда приедут все страны БРИКС и будут, наверное, в качестве одного из приоритетных вопросов обсуждать именно вопрос, связанный с расширением этой семьи", - ответил Песков.

https://ria.ru/20240904/sammit-1970387257.html

россия

малайзия

казань

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россия, малайзия, владимир путин, брикс, дмитрий песков, казань, вэф — 2024 (восточный экономический форум)