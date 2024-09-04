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Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
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07:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406559.html
Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС
Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024
Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС
БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов в объединение, президент России Владимир Путин не может единолично принимать такие решения,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:20
2024-09-04T07:20
россия
малайзия
владимир путин
брикс
дмитрий песков
казань
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов в объединение, президент России Владимир Путин не может единолично принимать такие решения, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представителя Кремля спросили, каков будет ответ Путина на намерение Малайзии вступить в БРИКС, которое сегодня в разговоре с президентом России планирует озвучить премьер-министр Анвар Ибрагим. "Владимир Владимирович не вправе давать ответ на такой вопрос. Потому что семья БРИКС консолидированно принимает такие решения. И именно для этого в конце октября состоится большой саммит в Казани, куда приедут все страны БРИКС и будут, наверное, в качестве одного из приоритетных вопросов обсуждать именно вопрос, связанный с расширением этой семьи", - ответил Песков.
https://ria.ru/20240904/sammit-1970387257.html
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россия, малайзия, владимир путин, брикс, дмитрий песков, казань, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Малайзия, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Песков, Казань, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков ответил на вопрос о решении Путина по вступлению Малайзии в БРИКС

Песков: Путин не может единолично принимать решения о приеме в состав БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. БРИКС консолидированно решает вопросы о вступлении новых членов в объединение, президент России Владимир Путин не может единолично принимать такие решения, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, каков будет ответ Путина на намерение Малайзии вступить в БРИКС, которое сегодня в разговоре с президентом России планирует озвучить премьер-министр Анвар Ибрагим.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Россия и Китай контактируют по визиту Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани
03:28
"Владимир Владимирович не вправе давать ответ на такой вопрос. Потому что семья БРИКС консолидированно принимает такие решения. И именно для этого в конце октября состоится большой саммит в Казани, куда приедут все страны БРИКС и будут, наверное, в качестве одного из приоритетных вопросов обсуждать именно вопрос, связанный с расширением этой семьи", - ответил Песков.
 
РоссияМалайзияВладимир ПутинБРИКСДмитрий ПесковКазаньВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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