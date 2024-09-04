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В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 04.09.2024 (обновлено: 07:18 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406290.html
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:16
2024-09-04T07:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков журналистам на ВЭФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, украина, дмитрий песков, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России

Песков: Россия учитывает удары по своей территории дальнобойным оружием США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков журналистам на ВЭФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковСШАВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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