https://ria.ru/20240904/peskov-1970406290.html
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:16
2024-09-04T07:16
2024-09-04T07:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
сша
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков журналистам на ВЭФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_10294aff885cca8a8cdb410d9070693d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, США, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России
Песков: Россия учитывает удары по своей территории дальнобойным оружием США
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков журналистам на ВЭФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.