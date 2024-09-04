https://ria.ru/20240904/peskov-1970406290.html

В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России

В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле учитывают удары американским оружием по территории России

Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:16

2024-09-04T07:16

2024-09-04T07:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

сша

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "И сейчас по территории России наносятся удары постоянно вооружениями американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной", - сказал Песков журналистам на ВЭФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/shans-1970129774.html

россия

украина

сша

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россия, украина, дмитрий песков, сша, вэф — 2024 (восточный экономический форум)