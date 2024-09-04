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Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:03 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404830.html
Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России
Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России - РИА Новости, 04.09.2024
Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России, так как это все российская территория, и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:03
2024-09-04T07:03
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России, так как это все российская территория, и ее нужно защищать. "Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят СМИ, каноническую территорию Российской Федерации и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать",- сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России

Песков: новые регионы надо защищать так же, как остальную территорию России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России, так как это все российская территория, и ее нужно защищать.
"Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят СМИ, каноническую территорию Российской Федерации и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать",- сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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