https://ria.ru/20240904/peskov-1970404830.html

Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России

Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России - РИА Новости, 04.09.2024

Песков призвал не различать новые регионы и остальную территорию России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России, так как это все российская территория, и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:03

2024-09-04T07:03

2024-09-04T07:03

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не различать новые регионы и каноническую территорию России, так как это все российская территория, и ее нужно защищать. "Я бы не стал здесь как-то различать, как иногда говорят СМИ, каноническую территорию Российской Федерации и новые регионы. Это все наша территория, и мы должны ее защищать",- сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240818/ukraina-1966836024.html

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россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)