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Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов - РИА Новости, 04.09.2024
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07:02 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404658.html
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов - РИА Новости, 04.09.2024
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:02
2024-09-04T07:02
политика
россия
сша
владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что будет происходить, можно гадать сколько угодно. Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут внести место в зависимости от конфигурации следующей администрации", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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политика, россия, сша, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, США, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов

Песков: политика США после выборов в отношении России принципиально не изменится

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что будет происходить, можно гадать сколько угодно. Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут внести место в зависимости от конфигурации следующей администрации", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на ВЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Судьбу мира решат американские выборы
19 июня, 08:00
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ПолитикаРоссияСШАВладивостокДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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