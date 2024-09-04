https://ria.ru/20240904/peskov-1970404658.html

Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов

Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов - РИА Новости, 04.09.2024

Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов

Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:02

2024-09-04T07:02

2024-09-04T07:02

политика

россия

сша

владивосток

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что будет происходить, можно гадать сколько угодно. Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут внести место в зависимости от конфигурации следующей администрации", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240619/vybory-1953676989.html

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политика, россия, сша, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)