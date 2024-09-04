https://ria.ru/20240904/peskov-1970404658.html
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов - РИА Новости, 04.09.2024
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:02
2024-09-04T07:02
2024-09-04T07:02
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владивосток
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Принципиально после выборов в США в их политике в отношении РФ вряд ли что-то изменится, нюансы могут быть в зависимости от конфигурации следующей администрации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что будет происходить, можно гадать сколько угодно. Очевидно, что вряд ли что-то может измениться. Но какие-то нюансы могут внести место в зависимости от конфигурации следующей администрации", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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политика, россия, сша, владивосток, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Политика, Россия, США, Владивосток, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков оценил возможность перемен в отношении США к России после выборов
Песков: политика США после выборов в отношении России принципиально не изменится