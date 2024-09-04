https://ria.ru/20240904/peskov-1970404488.html

В США идет "охота на ведьм", заявили в Кремле

В США идет "охота на ведьм", заявили в Кремле - РИА Новости, 04.09.2024

В США идет "охота на ведьм", заявили в Кремле

В США идёт охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Кремль выражает поддержку... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:59

2024-09-04T06:59

2024-09-04T06:59

дмитрий песков

сша

россия

дмитрий саймс

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. В США идёт охота на ведьм и запугивание инакомыслящих, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что Кремль выражает поддержку журналисту Дмитрию Саймсу. "Это охота на ведьм. Соединенные Штаты во времена макартизма уже переживали такой черный период своей истории - погони за инакомыслищами, когда их бросали в тюрьмы, пытали и так далее. Мы забываем, что это уже было все в Соединенных Штатах Америки. Это есть и сейчас",- сказал Песков журналистам. Он отметил, что сейчас это все более красочно, более изощренно, с учетом технологического уровня развития, но в итоге все сводится к одному - это гонение на инакомыслящих, чистка мозгов, физическое преследование, моральное давление, запугивание. "Мы можем только посочувствовать и выразить слова поддержки тем, кто подвергается такому давлению, в том числе и Дмитрию Саймсу",- подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969587655.html

https://ria.ru/20240904/peskov-1970404074.html

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дмитрий песков, сша, россия, дмитрий саймс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)