https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html

В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой

В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой - РИА Новости, 04.09.2024

В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой

Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:54

2024-09-04T06:54

2024-09-04T06:54

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

украина

россия

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

специальная военная операция на украине

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу сказать, как будет зимой, это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что энергообъекты имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к потенциалу страны. Поэтому российские военные делают все что необходимо для успешного продолжения специальной войны операции, подчеркнул Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html

украина

россия

владивосток

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дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, украина, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)