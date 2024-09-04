https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:54
2024-09-04T06:54
2024-09-04T06:54
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
украина
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу сказать, как будет зимой, это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что энергообъекты имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к потенциалу страны. Поэтому российские военные делают все что необходимо для успешного продолжения специальной войны операции, подчеркнул Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html
украина
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, украина, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Украина, Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Специальная военная операция на Украине
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
Песков: решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой примут военные