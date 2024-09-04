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В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:54 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403939.html
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой - РИА Новости, 04.09.2024
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой
Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:54
2024-09-04T06:54
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
украина
россия
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
специальная военная операция на украине
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу сказать, как будет зимой, это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Он отметил, что энергообъекты имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к потенциалу страны. Поэтому российские военные делают все что необходимо для успешного продолжения специальной войны операции, подчеркнул Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968671892.html
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дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, украина, россия, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Украина, Россия, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Специальная военная операция на Украине
В Кремле оценили вероятность ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой

Песков: решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой примут военные

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Решение об ударах по энергоинфраструктуре Украины зимой будут принимать российские военные в зависимости от потребностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Я не могу сказать, как будет зимой, это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Он отметил, что энергообъекты имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к потенциалу страны. Поэтому российские военные делают все что необходимо для успешного продолжения специальной войны операции, подчеркнул Песков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетУкраинаРоссияВладивостокВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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