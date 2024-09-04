https://ria.ru/20240904/peskov-1970403544.html
Москва фиксирует информацию о кадровых перестановках в Киеве, заявил Песков
Москва фиксирует информацию о кадровых перестановках в Киеве, заявил Песков - РИА Новости, 04.09.2024
Москва фиксирует информацию о кадровых перестановках в Киеве, заявил Песков
Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию о возможных кадровых перестановках в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:52
2024-09-04T06:52
2024-09-04T06:52
россия
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию о возможных кадровых перестановках в Киеве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты на полях ВЭФ задали Пескову вопрос о кадровых перестановках в правительстве Украины. "Конечно, мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию", - сказал Песков. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/skandal-1970393109.html
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россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Москва фиксирует информацию о кадровых перестановках в Киеве, заявил Песков
Песков: Москва фиксирует всю информацию о возможных перестановках в Киеве