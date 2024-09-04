https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html

Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи

Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи - РИА Новости, 04.09.2024

Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи

Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:47

2024-09-04T06:47

2024-09-04T06:47

россия

владивосток

экономика

дмитрий песков

владимир путин

андрей костин (банкир)

объединенная судостроительная корпорация

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут сопровождать президента РФ Владимира Путина при осмотре места для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Его будут сопровождать все те, кто по этим вопросам (компетентны - ред.), это будут и Костин, и Мантуров, и руководитель ОСК, которые смогут по ходу давать ему пояснения по плану стратегического развития корпорации, важной для нашей страны", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, владивосток, экономика, дмитрий песков, владимир путин, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет