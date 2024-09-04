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Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи - РИА Новости, 04.09.2024
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06:47 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи - РИА Новости, 04.09.2024
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:47
2024-09-04T06:47
россия
владивосток
экономика
дмитрий песков
владимир путин
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут сопровождать президента РФ Владимира Путина при осмотре места для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Его будут сопровождать все те, кто по этим вопросам (компетентны - ред.), это будут и Костин, и Мантуров, и руководитель ОСК, которые смогут по ходу давать ему пояснения по плану стратегического развития корпорации, важной для нашей страны", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, экономика, дмитрий песков, владимир путин, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный федеральный университет
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи

Песков: Путина при осмотре верфи будут сопровождать Костин, Мантуров и глава ОСК

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут сопровождать президента РФ Владимира Путина при осмотре места для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Его будут сопровождать все те, кто по этим вопросам (компетентны - ред.), это будут и Костин, и Мантуров, и руководитель ОСК, которые смогут по ходу давать ему пояснения по плану стратегического развития корпорации, важной для нашей страны", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент РФ Владимир Путин на сессии ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин активно готовится к выступлению на пленарном заседании ВЭФ
06:44
 
РоссияВладивостокЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинАндрей Костин (банкир)Объединенная судостроительная корпорацияДальневосточный федеральный университет
 
 
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