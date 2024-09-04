https://ria.ru/20240904/peskov-1970403277.html
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи - РИА Новости, 04.09.2024
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:47
2024-09-04T06:47
2024-09-04T06:47
россия
владивосток
экономика
дмитрий песков
владимир путин
андрей костин (банкир)
объединенная судостроительная корпорация
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков будут сопровождать президента РФ Владимира Путина при осмотре места для строительства новой верфи Объединенной судостроительной компании в Приморье, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Его будут сопровождать все те, кто по этим вопросам (компетентны - ред.), это будут и Костин, и Мантуров, и руководитель ОСК, которые смогут по ходу давать ему пояснения по плану стратегического развития корпорации, важной для нашей страны", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vystuplenie-1970402900.html
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россия, владивосток, экономика, дмитрий песков, владимир путин, андрей костин (банкир), объединенная судостроительная корпорация, дальневосточный федеральный университет
Россия, Владивосток, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир), Объединенная судостроительная корпорация, Дальневосточный федеральный университет
Песков рассказал, кто будет сопровождать Путина при осмотре новой верфи
Песков: Путина при осмотре верфи будут сопровождать Костин, Мантуров и глава ОСК