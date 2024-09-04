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Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией - РИА Новости, 04.09.2024
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06:47 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/peskov-1970403167.html
Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией
Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией - РИА Новости, 04.09.2024
Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией
Потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью, это еще предстоит сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:47
2024-09-04T06:47
малайзия
россия
дмитрий песков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью, это еще предстоит сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня планируются российско-малазийские переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Малайзия - наш достаточно важный торгово-экономический партнер. Потенциал двусторонних отношений трудно переоценить, и очевидно, что он далеко не полностью задействован. Это еще предстоит сделать", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html
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малайзия, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией

Песков: весь потенциал отношений России и Малайзии еще предстоит задействовать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью, это еще предстоит сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня планируются российско-малазийские переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Малайзия - наш достаточно важный торгово-экономический партнер. Потенциал двусторонних отношений трудно переоценить, и очевидно, что он далеко не полностью задействован. Это еще предстоит сделать", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад (слева) во время встречи на полях Восточного экономического форума – 2019 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Межгосударственные отношения России и Малайзии
00:20
 
МалайзияРоссияДмитрий ПесковВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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