https://ria.ru/20240904/peskov-1970403167.html

Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией

Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией - РИА Новости, 04.09.2024

Песков рассказал о развитии отношений с Малайзией

Потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью, это еще предстоит сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:47

2024-09-04T06:47

2024-09-04T06:47

малайзия

россия

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью, это еще предстоит сделать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня планируются российско-малазийские переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Малайзия - наш достаточно важный торгово-экономический партнер. Потенциал двусторонних отношений трудно переоценить, и очевидно, что он далеко не полностью задействован. Это еще предстоит сделать", — сказал Песков журналистам на полях ВЭФ. ВЭФ-2024 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20240904/diplomatiya-1970181410.html

малайзия

россия

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малайзия, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)