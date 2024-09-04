https://ria.ru/20240904/peskov-1970402775.html

Песков исключил влияние возможной отставки Кулебы на переговоры с Россией

Песков исключил влияние возможной отставки Кулебы на переговоры с Россией - РИА Новости, 04.09.2024

Песков исключил влияние возможной отставки Кулебы на переговоры с Россией

Возможная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:43

2024-09-04T06:43

2024-09-04T06:43

украина

россия

дмитрий кулеба

дмитрий песков

андрей сибига

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Возможная отставка Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу. Журналисты задали Пескову вопрос, повлияет ли это на перспективы переговорного процесса. "Нет, это никак не повлияет. Это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970378860.html

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украина, россия, дмитрий кулеба, дмитрий песков, андрей сибига, вэф — 2024 (восточный экономический форум)