https://ria.ru/20240904/oon-1970595580.html

Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН

Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН - РИА Новости, 04.09.2024

Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН

По состоянию на июль 2024 года государства мира профинансировали только 40% годового бюджета ООН, что оказывает влияние на деятельность организации, заявил на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:44

2024-09-04T17:44

2024-09-04T17:46

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ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. По состоянию на июль 2024 года государства мира профинансировали только 40% годового бюджета ООН, что оказывает влияние на деятельность организации, заявил на брифинге председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер. "По состоянию на июль ООН не получала 60% своего бюджета на 2024 год. Это, безусловно, влияет на деятельность организации", - сказал он. В марте штаб-квартира ООН в Женеве на фоне нехватки финансирования сменила график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в 2024 году. Регулярный бюджет ООН утверждается на один финансовый год, который длится с 1 января по 31 декабря. Бюджет ООН на 2024 год принят в размере 3,27 миллиарда долларов США.

https://ria.ru/20240801/strana-1963340742.html

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в мире, женева (город), марокко, сша, оон