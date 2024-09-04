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Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН
Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН - РИА Новости, 04.09.2024
Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН
По состоянию на июль 2024 года государства мира профинансировали только 40% годового бюджета ООН, что оказывает влияние на деятельность организации, заявил на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:44
2024-09-04T17:44
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ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. По состоянию на июль 2024 года государства мира профинансировали только 40% годового бюджета ООН, что оказывает влияние на деятельность организации, заявил на брифинге председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер. "По состоянию на июль ООН не получала 60% своего бюджета на 2024 год. Это, безусловно, влияет на деятельность организации", - сказал он. В марте штаб-квартира ООН в Женеве на фоне нехватки финансирования сменила график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в 2024 году. Регулярный бюджет ООН утверждается на один финансовый год, который длится с 1 января по 31 декабря. Бюджет ООН на 2024 год принят в размере 3,27 миллиарда долларов США.
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в мире, женева (город), марокко, сша, оон
В мире, Женева (город), Марокко, США, ООН
Страны мира профинансировали только 40 процентов годового бюджета ООН
Постпред Марокко Знибер: страны мира не получили 60% годового бюджета ООН
ЖЕНЕВА, 4 сен - РИА Новости. По состоянию на июль 2024 года государства мира профинансировали только 40% годового бюджета ООН, что оказывает влияние на деятельность организации, заявил на брифинге председатель Совета ООН по правам человека и постоянный представитель Марокко при ООН в Женеве Омар Знибер.
"По состоянию на июль ООН не получала 60% своего бюджета на 2024 год. Это, безусловно, влияет на деятельность организации", - сказал он.
В марте штаб-квартира ООН в Женеве на фоне нехватки финансирования сменила график работы офисов и закрыла часть зданий, чтобы сэкономить 15 миллионов долларов в 2024 году.
Регулярный бюджет ООН утверждается на один финансовый год, который длится с 1 января по 31 декабря. Бюджет ООН на 2024 год принят в размере 3,27 миллиарда долларов США.