Рейтинг@Mail.ru
Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 04.09.2024 (обновлено: 18:08 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/omarov-1970598118.html
Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.09.2024
Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:51
2024-09-04T18:08
происшествия
сергокалинский район
сергей меликов
махачкала
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955379443_79:0:1201:631_1920x0_80_0_0_5085694ff13d1415bfb29d546bcf60e7.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В начале июля Советский районный суд Махачкалы арестовал Омарова до 5 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ)."Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.По версии следствия, Омаров с июля 2016 года по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
https://realty.ria.ru/20240903/obvinenie-1970309002.html
https://ria.ru/20240904/sud-1970597564.html
сергокалинский район
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955379443_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_78ed425473027738abd615a3d1576f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергокалинский район, сергей меликов, махачкала, россия, единая россия
Происшествия, Сергокалинский район, Сергей Меликов, Махачкала, Россия, Единая Россия
Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест на месяц

© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
Магомед Омаров в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В начале июля Советский районный суд Махачкалы арестовал Омарова до 5 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Экс-работникам Военно-строительной компании предъявили обвинение во взятках
3 сентября, 16:43
"Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Омаров с июля 2016 года по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Суд в Калининграде изменил меру пресечения проректору БФУ
Вчера, 17:48
 
ПроисшествияСергокалинский районСергей МеликовМахачкалаРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала