https://ria.ru/20240904/omarov-1970598118.html

Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест - РИА Новости, 04.09.2024

Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:51

2024-09-04T17:51

2024-09-04T18:08

происшествия

сергокалинский район

сергей меликов

махачкала

россия

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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В начале июля Советский районный суд Махачкалы арестовал Омарова до 5 сентября по обвинению в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК РФ)."Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.По версии следствия, Омаров с июля 2016 года по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.

https://realty.ria.ru/20240903/obvinenie-1970309002.html

https://ria.ru/20240904/sud-1970597564.html

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происшествия, сергокалинский район, сергей меликов, махачкала, россия, единая россия