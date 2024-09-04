Источник: экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест
Экс-главе Сергокалинского района Дагестана Омарову продлили арест на месяц
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда МахачкалыМагомед Омаров в суде
© Фото : пресс-служба Ленинского районного суда Махачкалы
Магомед Омаров в суде. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Омарову на месяц продлена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Омаров с июля 2016 года по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с генеральным директором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия". Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.