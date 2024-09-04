https://ria.ru/20240904/obstrel-1970651398.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 04.09.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина пострадал при атаке дронов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:45

2024-09-04T22:45

2024-09-04T22:45

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дронов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения: в летней кухне пробита кровля и повреждены стены, также выбито окно в хозпостройке и посечен забор. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия