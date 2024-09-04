https://ria.ru/20240904/obstrel-1970651398.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина - РИА Новости, 04.09.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Мужчина пострадал при атаке дронов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:45
2024-09-04T22:45
2024-09-04T22:45
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при атаке дронов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставили в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, в селе Березовка дрон-камикадзе сдетонировал на территории частного домовладения: в летней кухне пробита кровля и повреждены стены, также выбито окно в хозпостройке и посечен забор. Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина
Гладков: при украинском обстреле Белгородской области пострадал мужчина