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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/obstrel-1970643617.html
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:15
2024-09-04T21:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
зайцево
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в среду в 19.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Зайцево ранен мирный горловчанин", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель

Приходько: при сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в среду в 19.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Зайцево ранен мирный горловчанин", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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WP показала серьезность потерь ВСУ при помощи видео с кладбища
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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