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При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024

При сбросе взрывоопасного предмета на Горловку пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:15

2024-09-04T21:15

2024-09-04T21:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

зайцево

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Зайцево в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в среду в 19.40 мск сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Никитовский район Горловки. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в поселке Зайцево ранен мирный горловчанин", - написал мэр в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240903/vsu-1970313365.html

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донецкая народная республика, зайцево, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия