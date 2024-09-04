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При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:05
2024-09-04T20:05
2024-09-04T20:14
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
новая каховка
происшествия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Новой Каховке дрон украинских террористов атаковал движущийся гражданский минивэн. От взрыва погиб находившийся в машине 50-летний местный житель, неуправляемый автомобиль врезался в дом", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, во время обстрела в Алешках пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
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Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
Сальдо: при обстреле Новой Каховки погиб мирный житель