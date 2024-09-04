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При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:05 04.09.2024 (обновлено: 20:14 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/obstrel-1970629412.html
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T20:05
2024-09-04T20:14
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
новая каховка
происшествия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Новой Каховке дрон украинских террористов атаковал движущийся гражданский минивэн. От взрыва погиб находившийся в машине 50-летний местный житель, неуправляемый автомобиль врезался в дом", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, во время обстрела в Алешках пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, происшествия
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

Сальдо: при обстреле Новой Каховки погиб мирный житель

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Новой Каховке. 4 сентября 2024
Последствия атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Новой Каховке. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Новой Каховке. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В Новой Каховке дрон украинских террористов атаковал движущийся гражданский минивэн. От взрыва погиб находившийся в машине 50-летний местный житель, неуправляемый автомобиль врезался в дом", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, во время обстрела в Алешках пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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