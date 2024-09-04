https://ria.ru/20240904/obstrel-1970629412.html

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 04.09.2024

При обстреле Херсонской области погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T20:05

2024-09-04T20:05

2024-09-04T20:14

херсонская область

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

новая каховка

происшествия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мирный житель погиб в Новой Каховке Херсонской области после атаки украинского дрона, сообщил губернатор Владимир Сальдо."В Новой Каховке дрон украинских террористов атаковал движущийся гражданский минивэн. От взрыва погиб находившийся в машине 50-летний местный житель, неуправляемый автомобиль врезался в дом", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, во время обстрела в Алешках пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями левого бедра и правой кисти.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , владимир сальдо, новая каховка, происшествия