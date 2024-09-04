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Подполье сообщило о буксировке военной техники в украинском Николаеве - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:40 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/nikolaev-1970651048.html
Подполье сообщило о буксировке военной техники в украинском Николаеве
Подполье сообщило о буксировке военной техники в украинском Николаеве - РИА Новости, 04.09.2024
Подполье сообщило о буксировке военной техники в украинском Николаеве
Буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода зафиксировали в украинском Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T22:40
2024-09-04T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода зафиксировали в украинском Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Наши люди постоянно фиксируют передвижение по городу военной техники, сегодня прислали два БТР, которых буксировали в сторону Николаевского бронетанкового завода", - сказал собеседник агентства. Лебедев отметил, что бронетанковый ремонтный завод в Николаеве продолжает работать. По словам местных жителей, провалы в стенах здания просто закрыли брезентом, а когда в городе отключают свет, то на заводе он все равно горит, и это не генераторы. Также координатор николаевского подполья предоставил фотографии, на которых видна буксируемая военная техника, накрытая брезентом.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
николаев (украина)
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в мире, николаев (украина), сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Сергей Лебедев
Подполье сообщило о буксировке военной техники в украинском Николаеве

Лебедев сообщил о буксировке военной техники в сторону завода в Николаеве

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины у жилого дома
Сотрудник Службы безопасности Украины у жилого дома - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины у жилого дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода зафиксировали в украинском Николаеве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Наши люди постоянно фиксируют передвижение по городу военной техники, сегодня прислали два БТР, которых буксировали в сторону Николаевского бронетанкового завода", - сказал собеседник агентства.
Лебедев отметил, что бронетанковый ремонтный завод в Николаеве продолжает работать. По словам местных жителей, провалы в стенах здания просто закрыли брезентом, а когда в городе отключают свет, то на заводе он все равно горит, и это не генераторы.
Также координатор николаевского подполья предоставил фотографии, на которых видна буксируемая военная техника, накрытая брезентом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)Сергей Лебедев
 
 
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