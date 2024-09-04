https://ria.ru/20240904/netanyakhu-1970653743.html

ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху

ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.09.2024

ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:07

2024-09-04T23:07

2024-09-04T23:07

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, он также отметил, что требование Израиля по контролю границы анклава и Египта является далеко не единственным препятствием в достижении соглашения. По словам Нетаньяху, ХАМАС не одобрило план по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был предложен президентом США Джо Байденом 27 мая 2024 года и утвержден Израилем. Премьер уточнил, что ХАМАС потребовало внести в этот план 29 корректировок, которые якобы "лишали его всякого смысла". "Это был детализированный отказ от сделки... и они (ХАМАС - ред.) также отвергли промежуточное соглашение," - заявил Нетаньяху на пресс-конференции для иностранных журналистов. Нетаньяху подчеркнул, что вопрос израильского военного контроля над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта является далеко не единственным препятствием для заключения сделки с ХАМАС. Согласия нет буквально ни по одному из пунктов, отметил глава правительства. "(Нет согласия - ред.) по Филадельфийскому коридору, пропорциям по обмену заложников на террористов, праву вето Израиля (на освобождение террористов, которые совершили особо тяжкие преступления - ред.)... и многое другое... ХАМАС отвергло всё", - резюмировал Нетаньяху. Премьер закончил пресс-конференцию, заверив, что сделает всё возможное для спасения заложников из сектора Газа при сохранении давления на ХАМАС. На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

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в мире, израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году