Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/netanyakhu-1970653743.html
ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху
ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 04.09.2024
ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:07
2024-09-04T23:07
в мире
израиль
египет
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, он также отметил, что требование Израиля по контролю границы анклава и Египта является далеко не единственным препятствием в достижении соглашения. По словам Нетаньяху, ХАМАС не одобрило план по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был предложен президентом США Джо Байденом 27 мая 2024 года и утвержден Израилем. Премьер уточнил, что ХАМАС потребовало внести в этот план 29 корректировок, которые якобы "лишали его всякого смысла". "Это был детализированный отказ от сделки... и они (ХАМАС - ред.) также отвергли промежуточное соглашение," - заявил Нетаньяху на пресс-конференции для иностранных журналистов. Нетаньяху подчеркнул, что вопрос израильского военного контроля над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта является далеко не единственным препятствием для заключения сделки с ХАМАС. Согласия нет буквально ни по одному из пунктов, отметил глава правительства. "(Нет согласия - ред.) по Филадельфийскому коридору, пропорциям по обмену заложников на террористов, праву вето Израиля (на освобождение террористов, которые совершили особо тяжкие преступления - ред.)... и многое другое... ХАМАС отвергло всё", - резюмировал Нетаньяху. Премьер закончил пресс-конференцию, заверив, что сделает всё возможное для спасения заложников из сектора Газа при сохранении давления на ХАМАС. На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240904/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240904/hamas-1970524348.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС отвергло все предложения по сделке, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: ХАМАС отвергло все предложения по сделке по сектору Газа

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что палестинское движение ХАМАС отвергло все предложения в рамках обсуждаемой сделки по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, он также отметил, что требование Израиля по контролю границы анклава и Египта является далеко не единственным препятствием в достижении соглашения.
По словам Нетаньяху, ХАМАС не одобрило план по урегулированию ситуации в секторе Газа, который был предложен президентом США Джо Байденом 27 мая 2024 года и утвержден Израилем. Премьер уточнил, что ХАМАС потребовало внести в этот план 29 корректировок, которые якобы "лишали его всякого смысла".
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Это был детализированный отказ от сделки... и они (ХАМАС - ред.) также отвергли промежуточное соглашение," - заявил Нетаньяху на пресс-конференции для иностранных журналистов.
Нетаньяху подчеркнул, что вопрос израильского военного контроля над Филадельфийским коридором на границе сектора Газа и Египта является далеко не единственным препятствием для заключения сделки с ХАМАС. Согласия нет буквально ни по одному из пунктов, отметил глава правительства.
"(Нет согласия - ред.) по Филадельфийскому коридору, пропорциям по обмену заложников на террористов, праву вето Израиля (на освобождение террористов, которые совершили особо тяжкие преступления - ред.)... и многое другое... ХАМАС отвергло всё", - резюмировал Нетаньяху.
Премьер закончил пресс-конференцию, заверив, что сделает всё возможное для спасения заложников из сектора Газа при сохранении давления на ХАМАС.
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В ХАМАС рассказали о судьбе оставшихся в плену израильских заложников
Вчера, 15:01
На этой неделе Нетаньяху дал уже две крупных пресс-конференции в попытке объяснить позицию Израиля по самым сложным вопросам обсуждаемого через посредников соглашения с ХАМАС по сектору Газа. Глава правительства Израиля доносит свою позицию на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых заложников. Убийство заложников в плену у радикалов ХАМАС вызвало в израильском обществе сильнейшее негодование, которое вылилось в волну многотысячных антиправительственных протестов.
Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Требование Израиля о сохранении контроля над границей сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала.
По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В ХАМАС рассказали, как погибли шестеро израильских заложников
1 сентября, 23:24
 
В миреИзраильЕгипетСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала