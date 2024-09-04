Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году
"Арктикуголь": запуск морских судов Мурманск-Шпицберген планируется в 2025 году
Ильдар Неверов на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном планируется запустить в 2025 году, рейс будет ежемесячным, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
"Грузопассажирское сообщение с Мурманском мы уже наладили, отправили в этом году 16 последовательных рейсов, теперь хотим запустить пассажирское. Очень рассчитываю, что уже в 2025 году любой россиянин сможет приплыть на Шпицберген на корабле как турист", - сказал он.
Неверов напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у наших соотечественников сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. "Поэтому сейчас мы ведем переговоры о запуске пассажирского судна, чтобы российские граждане смогли добраться на архипелаг морским транспортом, и параллельно ищем судно, которое бы выполняло эту задачу. Дорога занимает 2,5 дня, судно должно быть комфортабельное, вместимость - 50 человек", - рассказал он.
Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. "Будут и туры, рассчитанные на взыскательных туристов, - мы видим спрос на такой продукт на рынке, - и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых, студентов. Выполняться рейсы будут раз в месяц", - отметил он.
Год назад, в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор "Арктикугля" говорил о планах запустить чартер между Россией и Шпицбергеном уже в апреле этого года, однако, по его словам, "запустить чартерное авиасообщение для туристов оказалось очень сложной задачей в настоящих условиях". "Эту идею мы пока отложили, хотим наладить регулярное морское сообщение", - пояснил он.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году.
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