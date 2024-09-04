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Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
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02:20 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/murmansk-1970384240.html
Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году
Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024
Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году
Морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном планируется запустить в 2025 году, рейс будет ежемесячным, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T02:20
2024-09-04T02:20
шпицберген
россия
норвегия
ильдар неверов
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном планируется запустить в 2025 году, рейс будет ежемесячным, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов. "Грузопассажирское сообщение с Мурманском мы уже наладили, отправили в этом году 16 последовательных рейсов, теперь хотим запустить пассажирское. Очень рассчитываю, что уже в 2025 году любой россиянин сможет приплыть на Шпицберген на корабле как турист", - сказал он. Неверов напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у наших соотечественников сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. "Поэтому сейчас мы ведем переговоры о запуске пассажирского судна, чтобы российские граждане смогли добраться на архипелаг морским транспортом, и параллельно ищем судно, которое бы выполняло эту задачу. Дорога занимает 2,5 дня, судно должно быть комфортабельное, вместимость - 50 человек", - рассказал он. Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. "Будут и туры, рассчитанные на взыскательных туристов, - мы видим спрос на такой продукт на рынке, - и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых, студентов. Выполняться рейсы будут раз в месяц", - отметил он. Год назад, в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор "Арктикугля" говорил о планах запустить чартер между Россией и Шпицбергеном уже в апреле этого года, однако, по его словам, "запустить чартерное авиасообщение для туристов оказалось очень сложной задачей в настоящих условиях". "Эту идею мы пока отложили, хотим наладить регулярное морское сообщение", - пояснил он. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html
https://ria.ru/20240904/arktikugol-1970381461.html
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шпицберген, россия, норвегия, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Шпицберген, Россия, Норвегия, Ильдар Неверов, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Морское пассажирское сообщение Мурманск-Шпицберген запустят в 2025 году

"Арктикуголь": запуск морских судов Мурманск-Шпицберген планируется в 2025 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИльдар Неверов на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Ильдар Неверов на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Ильдар Неверов на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Морское пассажирское сообщение между Мурманском и Шпицбергеном планируется запустить в 2025 году, рейс будет ежемесячным, заявил РИА Новости на ВЭФ генеральный директор треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов.
"Грузопассажирское сообщение с Мурманском мы уже наладили, отправили в этом году 16 последовательных рейсов, теперь хотим запустить пассажирское. Очень рассчитываю, что уже в 2025 году любой россиянин сможет приплыть на Шпицберген на корабле как турист", - сказал он.
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Неверов напомнил, что 29 мая Норвегия перестала выдавать россиянам туристические визы, и у наших соотечественников сейчас нет возможности добраться до архипелага с туристическими целями. "Поэтому сейчас мы ведем переговоры о запуске пассажирского судна, чтобы российские граждане смогли добраться на архипелаг морским транспортом, и параллельно ищем судно, которое бы выполняло эту задачу. Дорога занимает 2,5 дня, судно должно быть комфортабельное, вместимость - 50 человек", - рассказал он.
Неверов добавил, что после запуска морского пассажирского сообщения "Арктикуголь", представляющий на Шпицбергене экономические интересы России, намерен продавать полноценный турпакет, включающий недельное проживание на российской части архипелага. "Будут и туры, рассчитанные на взыскательных туристов, - мы видим спрос на такой продукт на рынке, - и бюджетные варианты, в том числе для молодых ученых, студентов. Выполняться рейсы будут раз в месяц", - отметил он.
Год назад, в интервью РИА Новости на ВЭФ гендиректор "Арктикугля" говорил о планах запустить чартер между Россией и Шпицбергеном уже в апреле этого года, однако, по его словам, "запустить чартерное авиасообщение для туристов оказалось очень сложной задачей в настоящих условиях". "Эту идею мы пока отложили, хотим наладить регулярное морское сообщение", - пояснил он.
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Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, ранее считавшейся ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет. Присутствие страны на архипелаге сейчас обеспечивает ФГУП "Арктикуголь", основанное в 1931 году.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ШпицбергенРоссияНорвегияИльдар НеверовДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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