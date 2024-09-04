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МСБ привлек 210 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 04.09.2024
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Твой бизнес
 
11:11 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/msb-1970454372.html
МСБ привлек 210 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства
МСБ привлек 210 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 04.09.2024
МСБ привлек 210 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства
Малый и средний бизнес (МСБ) в России при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлек с начала года финансирование на общую сумму 210... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:11
2024-09-04T11:11
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
корпорация мсп
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) в России при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлек с начала года финансирование на общую сумму 210 миллиардов рублей, сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. "У нас по зонтичным поручительствам результаты выше, чем в прошлом году, у нас уже порядка 210 миллиардов рублей. При этом мы трансформируем программу в отраслевом и региональном режиме", – отметил Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости. Так, по его словам, Корпорация МСП в этом году запустила специальную программу зонтичных поручительств для туристической отрасли, а также совместно с представителями бизнеса разработала программу для легкой промышленности с требованиями к банкам о предоставлении предпринимателям трехмесячного грейс-периода по кредитам. Также отдельные программы "зонтичных" поручительств со специальными лимитами были запущены для Крыма и Севастополя, приграничных территорий и новых регионов РФ. "Зонтичный механизм" понятен рынку, понятен банкам, которые научились хорошо с ним работать. И теперь мы видим, что в совокупном портфеле кредитов под наши поручительства 30% – это предприниматели, которые иначе никогда не получили бы кредит, другие 30% – это те, кто вместо заявленных миллионов получил бы по 200 тысяч. Понятно, что этот инструмент будет востребован и дальше", – заключил Исаевич. "Зонтичные" поручительства помогают микро-, малому и среднему бизнесу привлечь финансирование в виде кредита в случае отсутствия или недостаточности залога. Они обеспечивают до 50% от суммы кредита. Сумма одного поручительства может достигать одного миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Предприниматели благодаря "зонтичному" механизму получают кредиты на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. "Зонтичный" механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240903/avtoturizm-1970193090.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич, Корпорация МСП, Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

МСБ привлек 210 млрд рублей финансирования под "зонтичные" поручительства

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПВывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) в России при помощи "зонтичных" поручительств Корпорации МСП (КМСП) привлек с начала года финансирование на общую сумму 210 миллиардов рублей, сообщил в ходе Восточного экономического форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"У нас по зонтичным поручительствам результаты выше, чем в прошлом году, у нас уже порядка 210 миллиардов рублей. При этом мы трансформируем программу в отраслевом и региональном режиме", – отметил Исаевич в беседе с корреспондентом РИА Новости.
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Так, по его словам, Корпорация МСП в этом году запустила специальную программу зонтичных поручительств для туристической отрасли, а также совместно с представителями бизнеса разработала программу для легкой промышленности с требованиями к банкам о предоставлении предпринимателям трехмесячного грейс-периода по кредитам. Также отдельные программы "зонтичных" поручительств со специальными лимитами были запущены для Крыма и Севастополя, приграничных территорий и новых регионов РФ.
"Зонтичный механизм" понятен рынку, понятен банкам, которые научились хорошо с ним работать. И теперь мы видим, что в совокупном портфеле кредитов под наши поручительства 30% – это предприниматели, которые иначе никогда не получили бы кредит, другие 30% – это те, кто вместо заявленных миллионов получил бы по 200 тысяч. Понятно, что этот инструмент будет востребован и дальше", – заключил Исаевич.
"Зонтичные" поручительства помогают микро-, малому и среднему бизнесу привлечь финансирование в виде кредита в случае отсутствия или недостаточности залога. Они обеспечивают до 50% от суммы кредита. Сумма одного поручительства может достигать одного миллиарда рублей при сроке до 15 лет. Предприниматели благодаря "зонтичному" механизму получают кредиты на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита. "Зонтичный" механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр ИсаевичКорпорация МСПРоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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