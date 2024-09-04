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Путин призвал построить мост через Лену в районе Якутска - РИА Новости, 04.09.2024
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17:56 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/most-1970599873.html
Путин призвал построить мост через Лену в районе Якутска
Путин призвал построить мост через Лену в районе Якутска - РИА Новости, 04.09.2024
Путин призвал построить мост через Лену в районе Якутска
Развитие автодорог играет важную роль для ДФО, необходимо реализовать строительство моста через реку Лену в районе Якутска, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:56
2024-09-04T17:56
экономика
дальний восток
якутск
россия
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие автодорог играет важную роль для ДФО, необходимо реализовать строительство моста через реку Лену в районе Якутска, заявил президент России Владимир Путин. "Большое внимание мы уделяем развитию автомобильных дорог на Дальнем Востоке, их состояние играет во многом ключевую роль для эффективной логистики и укрепления экономики региона в целом. И, конечно, для повышения качества жизни", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО. По словам президента, в числе наиболее значимых дорожных объектов, построенных на Дальнем Востоке, мостовой переход через реку Зея в Амурской области. "Мы также должны обязательно реализовать другой важный и долгожданный для людей проект – строительство моста через Лену в районе Якутска", - отметил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/putin--1970572152.html
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экономика, дальний восток, якутск, россия, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Дальний Восток, Якутск, Россия, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал построить мост через Лену в районе Якутска

Путин на совещании по ДФО призвал построить мост через Лену в районе Якутска

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Развитие автодорог играет важную роль для ДФО, необходимо реализовать строительство моста через реку Лену в районе Якутска, заявил президент России Владимир Путин.
"Большое внимание мы уделяем развитию автомобильных дорог на Дальнем Востоке, их состояние играет во многом ключевую роль для эффективной логистики и укрепления экономики региона в целом. И, конечно, для повышения качества жизни", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
По словам президента, в числе наиболее значимых дорожных объектов, построенных на Дальнем Востоке, мостовой переход через реку Зея в Амурской области. "Мы также должны обязательно реализовать другой важный и долгожданный для людей проект – строительство моста через Лену в районе Якутска", - отметил Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Президент России Владимир Путин общается с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2024 на полях Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин поручил оформить предложения по полувагонам на Дальнем Востоке
Вчера, 17:02
 
ЭкономикаДальний ВостокЯкутскРоссияВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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