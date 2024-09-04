https://ria.ru/20240904/most-1970573871.html

В Ярославской области отремонтируют автомобильный мост

В Ярославской области отремонтируют автомобильный мост - РИА Новости, 04.09.2024

В Ярославской области отремонтируют автомобильный мост

Капремонт автомобильного моста в поселке Борисоглебский Ярославской области начнется в 2025 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:06

2024-09-04T17:06

2024-09-04T17:06

ярославская область

борисоглебский район

ростов

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Капремонт автомобильного моста в поселке Борисоглебский Ярославской области начнется в 2025 году, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Сообщается, что губернатор побывал с рабочей поездкой в Борисоглебском районе. "После выхода проектно-сметной документации с экспертизы проведем торги и, думаю, весной начнутся работы по капитальному ремонту моста. Объект очень важен не только для поселка, это связующее звено автомобильной дороги Ростов – Углич", - сообщил Михаил Евраев. По словам губернатора, мост будет сделан опережающими темпами, но работы займут полтора года. "Объем работ значительный, в проект также заложили очистные сооружения, чтобы стоки не загрязняли реку. И обязательно необходимо будет продлить тротуар вдоль проезжей части при спуске с моста, оградить его и сделать архитектурную подсветку", - отметил губернатор. По данным областного правительства, мост через реку Устье капитально не ремонтировали с момента постройки. На одной из опор имеются трещины, изношены деформационные швы, тротуар небезопасен для пешеходов "Спасибо вам за построенный пешеходный мост, но автомобильный еще более важен для нас, поэтому очень ждем, чтобы его привели в порядок", – сказал губернатору местный житель Николай Ерохин. Также Михаил Евраев поручил главе района Айнаш Кисляковой проработать проект благоустройства набережной реки Устье для участия в федеральных программах.

https://ria.ru/20240513/dorogi-1945743923.html

https://ria.ru/20240801/remont-1963382555.html

https://ria.ru/20240812/remont-1965794332.html

борисоглебский район

ростов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

борисоглебский район, ростов, михаил евраев