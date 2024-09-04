https://ria.ru/20240904/most-1970395731.html
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ - РИА Новости, 04.09.2024
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:17
2024-09-04T05:17
2024-09-04T05:17
амурская область
дальний восток
содружество
дальневосточный федеральный университет
китай
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970123509_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_843e18fbd51eda890a5f4b1000a23ffc.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона. В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы. "Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей. Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн. Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга. "Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240518/sotrudnichestvo-1946864844.html
https://ria.ru/20240823/gryzlov-1968099876.html
https://ria.ru/20240730/vef-1962845972.html
амурская область
дальний восток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970123509_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5b24bf86d8deee6580657cdc61cb0d25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, дальний восток, содружество , дальневосточный федеральный университет, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Амурская область, Дальний Восток, Содружество , Дальневосточный федеральный университет, Китай, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ
Власти Амурской области показали на ВЭФ проект ж/д моста Джалинда - Мохэ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона.
В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком
и азиатские регионы.
"Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении.
Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей.
Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество
" в Белогорске
в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн.
Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России
по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга.
"Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.