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На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ - РИА Новости, 04.09.2024
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05:17 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/most-1970395731.html
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ - РИА Новости, 04.09.2024
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ
Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:17
2024-09-04T05:17
амурская область
дальний восток
содружество
дальневосточный федеральный университет
китай
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона. В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы. "Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей. Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн. Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга. "Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай
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амурская область, дальний восток, содружество , дальневосточный федеральный университет, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Амурская область, Дальний Восток, Содружество , Дальневосточный федеральный университет, Китай, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ

Власти Амурской области показали на ВЭФ проект ж/д моста Джалинда - Мохэ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона.
В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы.
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"Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении.
Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей.
Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн.
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Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга.
"Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.
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