https://ria.ru/20240904/most-1970395731.html

На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ

На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ - РИА Новости, 04.09.2024

На ВЭФ презентовали проект будущего железнодорожного моста Джалинда - Мохэ

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:17

2024-09-04T05:17

2024-09-04T05:17

амурская область

дальний восток

содружество

дальневосточный федеральный университет

китай

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях Восточного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации региона. В рамках ВЭФ команда правительства Приамурья на стенде Минвостокразвития представило ключевые проекты региона. В частности, отмечается уникальное географическое положение и развивающаяся трансграничная инфраструктура – работают автомобильный мост в КНР и ТЛТ "Каникурган", строится канатная дорога Благовещенск-Хэйхэ. Через Амурскую область проходят основные транспортные потоки связывающие западные регионы с Дальним Востоком и азиатские регионы. "Помимо реализуемых совместных проектов, есть и перспективный – создание железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда - Мохэ. Уже разработан проект дорожной карты, создана межрегиональная рабочая группа и согласована грузовая база. Ожидается, что она составит порядка 20 миллиона тонн в год, из которых большая часть приходится на уголь и железную руду", - говорится в сообщении. Также в правительстве отметили, что Амурская область лидирует по инвестициям среди дальневосточных субъектов. Только за 2023 год привлечено более 750 миллиардов рублей. Как отметил в презентации зампред правительства Приамурья Павел Пузанов, после запуска Амурского газохимического комплекса в регионе откроются возможности по созданию индустриальном парка по переработке полимеров. Несколько площадок для инвесторов уже подготовлено. Кроме того, в Амурской области возделывается большое число сельхозкультур, преобладает - соя. Упор АПК руководство региона делает на переработке. Сейчас в области перерабатывают 450 тысяч тонн сои. После завершения строительства одного из крупнейших маслоэкстракционных заводов ГК "Содружество" в Белогорске в регионе ежегодно смогут перерабатывать порядка 1,4 миллиона тонн. Во время презентации отметили и богатый потенциал событийного и промышленного туризма. По итогам 2023 года Приамурье заняло третью строчку в России по количеству китайских туристов, по предварительным данным на 2024 год - вторую строчку рейтинга. "Мы активно развиваем промышленный туризм, благодаря чему являемся победителями федеральных проектов и занимаем лидирующую строчку по промышленному туризму. В области сейчас четыре международных туристических бренда, каждый из которых включает, как событийные мероприятия, так и промышленные туры. Например, туристов интересуют космодром "Восточный", БАМ, российско-китайские фестивали культуры и искусства и зимних видов спорта. Особую привлекательность они имеют и для инвесторов, готовых принять участие в организации мероприятий или включиться в создание для них сопутствующей инфраструктуры", - сказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240518/sotrudnichestvo-1946864844.html

https://ria.ru/20240823/gryzlov-1968099876.html

https://ria.ru/20240730/vef-1962845972.html

амурская область

дальний восток

китай

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амурская область, дальний восток, содружество , дальневосточный федеральный университет, китай, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика