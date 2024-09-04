https://ria.ru/20240904/moskva-1970467709.html
День города в Москве пройдет без фейерверков
День города в Москве пройдет без фейерверков - РИА Новости, 04.09.2024
День города в Москве пройдет без фейерверков
День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:51
2024-09-04T11:51
2024-09-04T11:51
общество
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алексей немерюк
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков, сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в рамках пресс-брифинга ко Дню города. "Не будет", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли фейерверки на день города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.
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общество, москва, алексей немерюк, сергей собянин
Общество, Москва, Алексей Немерюк, Сергей Собянин
День города в Москве пройдет без фейерверков
День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков