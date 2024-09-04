https://ria.ru/20240904/mishustin-1970569544.html

Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям

Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям - РИА Новости, 04.09.2024

Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям

Свыше 3 тысяч километров дорог к образовательным учреждениям планируют привести в нормативное состояние в этом году, сообщил председатель кабмина РФ Михаил... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:56

2024-09-04T16:56

2024-09-04T16:56

общество

россия

михаил мишустин

марат хуснуллин

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 3 тысяч километров дорог к образовательным учреждениям планируют привести в нормативное состояние в этом году, сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. "Правительство комплексно занимается такой важной сферой в том числе через развитие транспортной инфраструктуры. Действует национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по поручению главы государства. В его рамках не только строятся современные магистрали, мосты, путепроводы, но и не меньше внимания уделяется решению локальных задач, включая совершенствование маршрутов, которые ведут непосредственно к объектам образования, чтобы сделать путь до школы или до места досуга как можно более удобными для представителей подрастающего поколения и, конечно, для педагогов. В прошлом году по этому национальному проекту в нормативное состояние было переведено порядка 2,5 тысяч километров дорог, в текущем году запланировано ещё больше - свыше 3 тысяч километров", - сказал он на заседании правительства в режиме видеоконференции. Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле мероприятия по строительству дорог к образовательным учреждениям. "Формирование удобной транспортной инфраструктуры для образовательных учреждений поможет в решении очень многих практических задач. Легче будет детишек довозить к школам, обеспечивать их питанием, оснащать учебным и спортивным оборудованием, чтобы ребята могли нормально учиться, развиваться. Они – будущее нашей страны", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20240904/karera-1970542515.html

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общество, россия, михаил мишустин, марат хуснуллин