https://ria.ru/20240904/mishustin-1970569544.html
Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям
Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям - РИА Новости, 04.09.2024
Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям
Свыше 3 тысяч километров дорог к образовательным учреждениям планируют привести в нормативное состояние в этом году, сообщил председатель кабмина РФ Михаил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:56
2024-09-04T16:56
2024-09-04T16:56
общество
россия
михаил мишустин
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961638172_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_5af155b12df6695220d4c7735a61992d.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 3 тысяч километров дорог к образовательным учреждениям планируют привести в нормативное состояние в этом году, сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. "Правительство комплексно занимается такой важной сферой в том числе через развитие транспортной инфраструктуры. Действует национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по поручению главы государства. В его рамках не только строятся современные магистрали, мосты, путепроводы, но и не меньше внимания уделяется решению локальных задач, включая совершенствование маршрутов, которые ведут непосредственно к объектам образования, чтобы сделать путь до школы или до места досуга как можно более удобными для представителей подрастающего поколения и, конечно, для педагогов. В прошлом году по этому национальному проекту в нормативное состояние было переведено порядка 2,5 тысяч километров дорог, в текущем году запланировано ещё больше - свыше 3 тысяч километров", - сказал он на заседании правительства в режиме видеоконференции. Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле мероприятия по строительству дорог к образовательным учреждениям. "Формирование удобной транспортной инфраструктуры для образовательных учреждений поможет в решении очень многих практических задач. Легче будет детишек довозить к школам, обеспечивать их питанием, оснащать учебным и спортивным оборудованием, чтобы ребята могли нормально учиться, развиваться. Они – будущее нашей страны", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240904/karera-1970542515.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961638172_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_f0010a9e99bb42078b7c293c69471b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, марат хуснуллин
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин
Мишустин рассказал о строительстве дорог к образовательным учреждениям
Свыше 3 тысяч километров дорог планируют привести в нормативное состояние
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Свыше 3 тысяч километров дорог к образовательным учреждениям планируют привести в нормативное состояние в этом году, сообщил председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.
"Правительство комплексно занимается такой важной сферой в том числе через развитие транспортной инфраструктуры. Действует национальный проект "Безопасные качественные дороги", который реализуется по поручению главы государства. В его рамках не только строятся современные магистрали, мосты, путепроводы, но и не меньше внимания уделяется решению локальных задач, включая совершенствование маршрутов, которые ведут непосредственно к объектам образования, чтобы сделать путь до школы или до места досуга как можно более удобными для представителей подрастающего поколения и, конечно, для педагогов. В прошлом году по этому национальному проекту в нормативное состояние было переведено порядка 2,5 тысяч километров дорог, в текущем году запланировано ещё больше - свыше 3 тысяч километров", - сказал он на заседании правительства в режиме видеоконференции.
Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на личном контроле мероприятия по строительству дорог к образовательным учреждениям.
"Формирование удобной транспортной инфраструктуры для образовательных учреждений поможет в решении очень многих практических задач. Легче будет детишек довозить к школам, обеспечивать их питанием, оснащать учебным и спортивным оборудованием, чтобы ребята могли нормально учиться, развиваться. Они – будущее нашей страны", - подчеркнул Мишустин.