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Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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12:11 04.09.2024 (обновлено: 12:21 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/minoborony-1970472203.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:11
2024-09-04T12:21
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли до 80 морпехов в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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