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Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение морпехам ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:11

2024-09-04T12:11

2024-09-04T12:21

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери украинских сил составили до 80 военных, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Берислав, Токаревка, Веровка Херсонской области и Тамарино Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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