https://ria.ru/20240904/minenergo-1970407732.html
Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года
Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года - РИА Новости, 04.09.2024
Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года
Минэнерго РФ до января представит энергостратегию до 2050 года, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:31
россия
владивосток
сергей цивилев
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ до января представит энергостратегию до 2050 года, заявил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях ВЭФ. "Мы все это должны сделать до конца этого года. Мы должны пройти все этапы. Сегодня у нас этап общественного обсуждения", - сказал он, говоря об энергостратегии до 2050 года. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/minenergo-1970406140.html
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россия, владивосток, сергей цивилев, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года
Цивилев: Минэнерго до января представит энергостратегию до 2050 года