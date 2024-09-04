https://ria.ru/20240904/minenergo-1970406140.html
Минэнерго выступило за изменение методики выбора целей развития генерации
Минэнерго выступило за изменение методики выбора целей развития генерации - РИА Новости, 04.09.2024
Минэнерго выступило за изменение методики выбора целей развития генерации
Необходимо разработать принципиальный подход, которым руководствоваться при выборе направления развития источников энергогенерации; нужно оценивать стоимость... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:15
2024-09-04T07:15
2024-09-04T07:15
россия
владивосток
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо разработать принципиальный подход, которым руководствоваться при выборе направления развития источников энергогенерации; нужно оценивать стоимость киловатт-часа на протяжении деятельности генерирующей системы, считает глава Минэнерго Сергей Цивилев. "Я бы хотел сформулировать еще несколько принципов определения, какую же генерацию мы будем делать. Большую газовую генерацию делать, угольную генерацию, атомную, гидро-, ветряную или солнечную энергетику развивать. Должен быть какой-то принципиальный подход", - сказал он в ходе сессии "Новая энергия Дальнего Востока" на полях ВЭФ. "Сейчас мы зачастую сравниваем стоимости "капексов" (капзатрат - ред.), за сколько мы построили единицу мощности. Это неправильно. Это не отражает всей экономической ситуации генерирующих мощностей. Мы должны смотреть на стоимость киловатт-часа на всем протяжении деятельности конкретной генерирующей системы", - добавил министр. Кроме того, по мнению Цивилева, необходимо учитывать, чтобы каждая генерация была обеспечена ресурсами на весь срок своей деятельности. Глава Минэнерго также подчеркнул, что России необходимо развивать энергетическую систему и модернизировать существующие мощности. Во многих районах электроэнергия стала сдерживающим фактором развития экономики, заключил Цивилев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, владивосток, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Россия, Владивосток, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Минэнерго выступило за изменение методики выбора целей развития генерации
Цивилев выступил за изменение подхода в выборе приоритетов развития генерации
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Необходимо разработать принципиальный подход, которым руководствоваться при выборе направления развития источников энергогенерации; нужно оценивать стоимость киловатт-часа на протяжении деятельности генерирующей системы, считает глава Минэнерго Сергей Цивилев.
"Я бы хотел сформулировать еще несколько принципов определения, какую же генерацию мы будем делать. Большую газовую генерацию делать, угольную генерацию, атомную, гидро-, ветряную или солнечную энергетику развивать. Должен быть какой-то принципиальный подход", - сказал он в ходе сессии "Новая энергия Дальнего Востока" на полях ВЭФ.
"Сейчас мы зачастую сравниваем стоимости "капексов" (капзатрат - ред.), за сколько мы построили единицу мощности. Это неправильно. Это не отражает всей экономической ситуации генерирующих мощностей. Мы должны смотреть на стоимость киловатт-часа на всем протяжении деятельности конкретной генерирующей системы", - добавил министр.
Кроме того, по мнению Цивилева, необходимо учитывать, чтобы каждая генерация была обеспечена ресурсами на весь срок своей деятельности.
Глава Минэнерго также подчеркнул, что России
необходимо развивать энергетическую систему и модернизировать существующие мощности. Во многих районах электроэнергия стала сдерживающим фактором развития экономики, заключил Цивилев.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.