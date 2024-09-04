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Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии
Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии - РИА Новости, 04.09.2024
Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии
Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:09
2024-09-04T13:09
2024-09-04T13:30
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России. Так, в ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности, указала она. Сборка БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от города Славянск в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщила Захарова.
https://ria.ru/20240904/poltava-1970384579.html
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россия, ростовская область, в мире, технологии, лондон, мария захарова, вооруженные силы украины
Россия, Ростовская область, В мире, Технологии, Лондон, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии
МИД: настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии