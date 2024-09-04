https://ria.ru/20240904/mid-1970493023.html

Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии

Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии - РИА Новости, 04.09.2024

Настройку БПЛА для атаки в Ростовской области проводили в Британии

Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:09

2024-09-04T13:09

2024-09-04T13:30

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мария захарова

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Установлено, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, примененных для атаки на топливное хранилище в Каменском районе в Ростовской области, проводилась в Британии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Появляются новые факты, свидетельствующие о глубокой вовлеченности Лондона в подготовку и проведение террористических актов киевского режима на территории России. Так, в ходе изучения электронных компонентов беспилотных летательных аппаратов, которые были применены украинской стороной в начале августа этого года для атаки на топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, удалось установить, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА осуществлялась на территории Британии в районе города Солсбери рядом со штаб-квартирой компании Callen-Lenz GB и в районе города Ньюпорт в Уэльсе в ангаре британской компании Safran Seats GB", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.Обе эти компании специализируются на разработках для авиационной и аэрокосмической промышленности, указала она. Сборка БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от города Славянск в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщила Захарова.

https://ria.ru/20240904/poltava-1970384579.html

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россия, ростовская область, в мире, технологии, лондон, мария захарова, вооруженные силы украины