https://ria.ru/20240904/mid-1970459444.html

МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию

МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию - РИА Новости, 04.09.2024

МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию

Любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:24

2024-09-04T11:24

2024-09-04T11:24

в мире

молдавия

россия

ссср

мария захарова

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Напомним, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала она в ходе брифинга в среду. Как указала Захарова, в Молдавии требуют "избавиться" от российского военного присутствия в Приднестровье. "А оно там случайно что ли появилось, это присутствие? Может, кому-то хотя бы в рядах режима Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться? Хотели бы в этой связи в очередной раз недвусмысленно предостеречь от подобных авантюр. С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", - сказала Захарова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969325448.html

https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html

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россия

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в мире, молдавия, россия, ссср, мария захарова