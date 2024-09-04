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МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию - РИА Новости, 04.09.2024
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11:24 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mid-1970459444.html
МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию
МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию - РИА Новости, 04.09.2024
МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию
Любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:24
2024-09-04T11:24
в мире
молдавия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Напомним, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала она в ходе брифинга в среду. Как указала Захарова, в Молдавии требуют "избавиться" от российского военного присутствия в Приднестровье. "А оно там случайно что ли появилось, это присутствие? Может, кому-то хотя бы в рядах режима Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться? Хотели бы в этой связи в очередной раз недвусмысленно предостеречь от подобных авантюр. С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", - сказала Захарова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20240829/pridnestrove-1969325448.html
https://ria.ru/20240829/moldaviya-1969276819.html
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в мире, молдавия, россия, ссср, мария захарова
В мире, Молдавия, Россия, СССР, Мария Захарова
МИД назвал провокации в Приднестровье нападением на Россию

МИД: провокации в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье будут рассматриваться как нападение на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Напомним, что помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев там проживает более 220 тысяч граждан России. Любые провокации будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - сказала она в ходе брифинга в среду.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В Приднестровье заявили о контакте с представителями Украины
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Как указала Захарова, в Молдавии требуют "избавиться" от российского военного присутствия в Приднестровье.
"А оно там случайно что ли появилось, это присутствие? Может, кому-то хотя бы в рядах режима Санду придет в голову перечитать историю собственного края, собственной страны, собственной территории? Может, они вспомнят, что там было пару десятилетий тому назад и чем это могло бы закончиться? Хотели бы в этой связи в очередной раз недвусмысленно предостеречь от подобных авантюр. С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения", - сказала Захарова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В этом году исполнилось 32 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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