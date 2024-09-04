https://ria.ru/20240904/mid-1970443253.html
В МИД заявили об отсутствии результатов расследования по "Северным потокам"
В МИД заявили об отсутствии результатов расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.09.2024
В МИД заявили об отсутствии результатов расследования по "Северным потокам"
Никаких конкретных результатов расследования Германии дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено, заявила в среду официальный представитель МИД РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:32
2024-09-04T10:32
2024-09-04T10:55
россия
северный поток
мария захарова
германия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Никаких конкретных результатов расследования Германии дела о подрыве "Северных потоков" до сих пор не предъявлено, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Официальный Берлин пытается представить ситуацию вокруг расследования обстоятельств диверсии как развивающуюся в правильном направлении. Они все время подчеркивают, что, с их точки зрения, все идет по плану. Однако никаких конкретных результатов до сих пор не предъявлено", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что Россия неоднократно обращалась к властям ФРГ, настаивая "на участии российских компетентных органов в проводимом прокуратурой Германии расследовании для обеспечения открытости и объективности этого расследования". По словам официального представителя МИД, Москва хотела, чтобы Германия делилась с ней информацией по расследованию, так как в РФ идет собственное расследование."Все российские запросы о правовой помощи по данному преступлению оставлены германской стороной без содержательной реакции. Ни один из наших запросов не был исполнен германской стороной", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240904/zaharova-1970438362.html
https://ria.ru/20240904/zakharova-1970440623.html
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россия, северный поток, мария захарова, германия, в мире, берлин (город)
Россия, Северный поток, Мария Захарова, Германия, В мире, Берлин (город)
В МИД заявили об отсутствии результатов расследования по "Северным потокам"
МИД РФ: Германия не предъявила результатов расследования по "Северным потокам"