https://ria.ru/20240904/mi-28-1970410912.html

Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024

Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:55

2024-09-04T07:55

2024-09-04T07:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм