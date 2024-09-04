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Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:55 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/mi-28-1970410912.html
Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.09.2024
Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:55
2024-09-04T07:55
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. "По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ приграничье Курской области

© Минобороны РФ/TelegramРоссийский вертолет Ми-28НМ
Российский вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Минобороны РФ/Telegram
Российский вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.
Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения ракет экипаж благополучно вернулся на площадку вылета.
"По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - заключили в оборонном ведомстве.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный
05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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