Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО
ДВО РАН проверит все ранее разведанные месторождения минерального сырья в ДФО
Магматическая горная порода (кимберлит). Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики оценят все ранее разведанные месторождения минерального сырья в ДФО на предмет возможности их освоения с учетом появления новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин.
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"Одно из важных направлений – исследование и освоение минеральных ресурсов региона. На Дальнем Востоке имеются запасы всех видов минерального сырья. Сейчас важно сделать анализ тех месторождений, которые есть. Когда-то такой анализ делался, но он делался под те технологии, которые существовали 30 лет назад. За это время много что изменилось, и те месторождения, которые считались неперспективными, сейчас вполне могут быть выданы в эксплуатацию", - сказал Кульчин.
В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.