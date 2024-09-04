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Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
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05:05 04.09.2024
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Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО
Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО - РИА Новости, 04.09.2024
Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО
Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики оценят все ранее... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:05
2024-09-04T05:05
арктика
дальний восток
владивосток
российская академия наук
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики оценят все ранее разведанные месторождения минерального сырья в ДФО на предмет возможности их освоения с учетом появления новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин. "Одно из важных направлений – исследование и освоение минеральных ресурсов региона. На Дальнем Востоке имеются запасы всех видов минерального сырья. Сейчас важно сделать анализ тех месторождений, которые есть. Когда-то такой анализ делался, но он делался под те технологии, которые существовали 30 лет назад. За это время много что изменилось, и те месторождения, которые считались неперспективными, сейчас вполне могут быть выданы в эксплуатацию", - сказал Кульчин. В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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арктика, дальний восток, владивосток, российская академия наук, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Арктика, Дальний Восток, Владивосток, Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Ученые ДВО РАН проанализируют месторождения минерального сырья в ДФО

ДВО РАН проверит все ранее разведанные месторождения минерального сырья в ДФО

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМагматическая горная порода (кимберлит)
Магматическая горная порода (кимберлит) - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Магматическая горная порода (кимберлит). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках работы создаваемой при отделении комиссии по исследованию Арктики оценят все ранее разведанные месторождения минерального сырья в ДФО на предмет возможности их освоения с учетом появления новых технологий, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель ДВО РАН Юрий Кульчин.
«
"Одно из важных направлений – исследование и освоение минеральных ресурсов региона. На Дальнем Востоке имеются запасы всех видов минерального сырья. Сейчас важно сделать анализ тех месторождений, которые есть. Когда-то такой анализ делался, но он делался под те технологии, которые существовали 30 лет назад. За это время много что изменилось, и те месторождения, которые считались неперспективными, сейчас вполне могут быть выданы в эксплуатацию", - сказал Кульчин.
В июне ДВО РАН сообщило о планах по созданию комиссии по исследования Арктики при президиуме отделения. Отмечалось, что создание комиссии необходимо для включения дальневосточных ученых в обсуждение возможностей освоения арктических территорий Дальневосточного федерального округа, координации совместной научной работы и внедрения перспективных наработок в областях, которые могут быть полезны для северных территорий в самых разных сферах – экологии, добыче полезных ископаемых, исследованиях океана и других.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Вчера, 02:43
 
АрктикаДальний ВостокВладивостокРоссийская академия наукДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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