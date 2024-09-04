https://ria.ru/20240904/mchs-1970612841.html

МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи

МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи - РИА Новости, 04.09.2024

МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи

На коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по совершенствованию организации связи, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:41

2024-09-04T18:41

2024-09-04T18:43

здоровье - общество

россия

белоруссия

казахстан

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по совершенствованию организации связи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Глава МЧС России Александр Куренков в среду участвует в XI заседании Совместной коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана. Ежегодная встреча лидеров в этом году проходит в городе Алма-ата. "В повестке заседания внимание было уделено стратегии развития беспилотной авиации в системе чрезвычайных ведомств и развитию спорта. Сторонами утверждена дорожная карта по совершенствованию организации связи при совместном реагировании на трансграничные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в конце сентября команды Белоруссии и Казахстана приедут в Пятигорск для участия в Межрегиональных соревнованиях МЧС России "Кубок Кавказа". Через год двенадцатое заседание Совместной коллегии состоится в России.

https://ria.ru/20240902/kazahstan-1969998198.html

россия

белоруссия

казахстан

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здоровье - общество, россия, белоруссия, казахстан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)