https://ria.ru/20240904/mchs-1970612841.html
МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи
МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи - РИА Новости, 04.09.2024
МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи
На коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по совершенствованию организации связи, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:41
2024-09-04T18:41
2024-09-04T18:43
здоровье - общество
россия
белоруссия
казахстан
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по совершенствованию организации связи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Глава МЧС России Александр Куренков в среду участвует в XI заседании Совместной коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана. Ежегодная встреча лидеров в этом году проходит в городе Алма-ата. "В повестке заседания внимание было уделено стратегии развития беспилотной авиации в системе чрезвычайных ведомств и развитию спорта. Сторонами утверждена дорожная карта по совершенствованию организации связи при совместном реагировании на трансграничные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в конце сентября команды Белоруссии и Казахстана приедут в Пятигорск для участия в Межрегиональных соревнованиях МЧС России "Кубок Кавказа". Через год двенадцатое заседание Совместной коллегии состоится в России.
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здоровье - общество, россия, белоруссия, казахстан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, Белоруссия, Казахстан, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по связи
На коллегии МЧС России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана утвердили дорожную карту по совершенствованию организации связи, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Глава МЧС России Александр Куренков в среду участвует в XI заседании Совместной коллегии чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана. Ежегодная встреча лидеров в этом году проходит в городе Алма-ата.
"В повестке заседания внимание было уделено стратегии развития беспилотной авиации в системе чрезвычайных ведомств и развитию спорта. Сторонами утверждена дорожная карта по совершенствованию организации связи при совместном реагировании на трансграничные чрезвычайные ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в конце сентября команды Белоруссии и Казахстана приедут в Пятигорск для участия в Межрегиональных соревнованиях МЧС России "Кубок Кавказа". Через год двенадцатое заседание Совместной коллегии состоится в России.