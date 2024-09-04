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Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
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16:07 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/match-1970552801.html
Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке
Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке
Грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:07
2024-09-04T16:07
экономика
россия
владивосток
вероника никишина
валерий каменский
виталий прохоров
фонд "росконгресс"
российский экспортный центр (рэц)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, прошел 4 сентября во Владивостоке, сообщает РЭЦ."Игра, прошедшая под эгидой продвигаемого РЭЦ национального бренда "Сделано в России" в КСК "Фетисов Арена", стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса", - говорится в сообщении.Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые РЭЦ проводит для продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России". Ранее в 2024 году РЭЦ провел два фестиваля-ярмарки товаров "Сделано в России" в Китае, а также баскетбольный матч и регату под знаменем национального бренда. Цель таких мероприятий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой национального бренда "Сделано в России"."Матч "Сделано в России" символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом "Сделано в России", чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Впервые на один лед в поддержку национального бренда "Сделано в России" вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков — именитые хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков.Отметим, для гостей матча была организована автограф-сессия с легендами хоккея.Вместе с профессиональными спортсменами в состав команд вошли руководители таких компаний, как "Пивоваренная компания "Балтика", FESCO, "Мантера-Групп", "Энергия ОМ", "Тихоокеанская инвестиционная группа", "ИК Регион", "Чистая страна", а также представители Министерства сельского хозяйства России, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, правительств дальневосточных регионов, Всероссийского общества охраны природы, "Деловой России" и других организаций.Со специальным номером "Беречь тебя" перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор "Сделано в России" Анна Щербакова. Ведущим матча стал главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.Перед гала-матчем "Сделано в России" зрители смогли также оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.Матч "Сделано в России" не только объединил более 6 тысяч любителей хоккея среди российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене.Организаторы матча — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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экономика, россия, владивосток, вероника никишина, валерий каменский, виталий прохоров, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Владивосток, Вероника Никишина, Валерий Каменский, Виталий Прохоров, Фонд "Росконгресс", Российский экспортный центр (РЭЦ)

Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий АньковДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, прошел 4 сентября во Владивостоке, сообщает РЭЦ.
"Игра, прошедшая под эгидой продвигаемого РЭЦ национального бренда "Сделано в России" в КСК "Фетисов Арена", стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса", - говорится в сообщении.
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Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые РЭЦ проводит для продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России". Ранее в 2024 году РЭЦ провел два фестиваля-ярмарки товаров "Сделано в России" в Китае, а также баскетбольный матч и регату под знаменем национального бренда. Цель таких мероприятий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой национального бренда "Сделано в России".
"Матч "Сделано в России" символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом "Сделано в России", чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
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Впервые на один лед в поддержку национального бренда "Сделано в России" вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков — именитые хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков.
Отметим, для гостей матча была организована автограф-сессия с легендами хоккея.
Вместе с профессиональными спортсменами в состав команд вошли руководители таких компаний, как "Пивоваренная компания "Балтика", FESCO, "Мантера-Групп", "Энергия ОМ", "Тихоокеанская инвестиционная группа", "ИК Регион", "Чистая страна", а также представители Министерства сельского хозяйства России, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, правительств дальневосточных регионов, Всероссийского общества охраны природы, "Деловой России" и других организаций.
Со специальным номером "Беречь тебя" перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор "Сделано в России" Анна Щербакова. Ведущим матча стал главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.
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Перед гала-матчем "Сделано в России" зрители смогли также оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.
Матч "Сделано в России" не только объединил более 6 тысяч любителей хоккея среди российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене.
Организаторы матча — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.
Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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