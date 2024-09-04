https://ria.ru/20240904/match-1970552801.html

Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке

Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024

Матч под флагом нацбренда "Сделано в России" прошел во Владивостоке

Грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:07

2024-09-04T16:07

2024-09-04T16:07

экономика

россия

владивосток

вероника никишина

валерий каменский

виталий прохоров

фонд "росконгресс"

российский экспортный центр (рэц)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Грандиозный хоккейный гала-матч "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы, прошел 4 сентября во Владивостоке, сообщает РЭЦ."Игра, прошедшая под эгидой продвигаемого РЭЦ национального бренда "Сделано в России" в КСК "Фетисов Арена", стала ярким событием Восточного экономического форума и собрала на льду легендарных хоккеистов и ведущих представителей бизнеса", - говорится в сообщении.Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые РЭЦ проводит для продвижения отечественной продукции под брендом "Сделано в России". Ранее в 2024 году РЭЦ провел два фестиваля-ярмарки товаров "Сделано в России" в Китае, а также баскетбольный матч и регату под знаменем национального бренда. Цель таких мероприятий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой национального бренда "Сделано в России"."Матч "Сделано в России" символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслы мы стремимся продвигать под брендом "Сделано в России", чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Впервые на один лед в поддержку национального бренда "Сделано в России" вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков — именитые хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков.Отметим, для гостей матча была организована автограф-сессия с легендами хоккея.Вместе с профессиональными спортсменами в состав команд вошли руководители таких компаний, как "Пивоваренная компания "Балтика", FESCO, "Мантера-Групп", "Энергия ОМ", "Тихоокеанская инвестиционная группа", "ИК Регион", "Чистая страна", а также представители Министерства сельского хозяйства России, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, правительств дальневосточных регионов, Всероссийского общества охраны природы, "Деловой России" и других организаций.Со специальным номером "Беречь тебя" перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор "Сделано в России" Анна Щербакова. Ведущим матча стал главный спортивный комментатор России Дмитрий Губерниев.Перед гала-матчем "Сделано в России" зрители смогли также оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.Матч "Сделано в России" не только объединил более 6 тысяч любителей хоккея среди российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене.Организаторы матча — Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240904/servis-1970521197.html

https://ria.ru/20240904/rets-1970518970.html

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, владивосток, вероника никишина, валерий каменский, виталий прохоров, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)