https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона, пишут СМИ

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона, пишут СМИ

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти, сообщила радиостанция Franceinfo. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:01

2024-09-04T23:01

2024-09-04T23:04

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти, сообщила радиостанция Franceinfo. По данным СМИ, документ подписал 81 депутат от блока левых "Новый народный фронт", из них 72 парламентария от фракции партии "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и ряд других депутатов из группы "Левые демократы и республиканцы". "Столкнувшись с отказом президента Эммануэля Макрона назначить премьер-министра из коалиции, которая заняла первое место на выборах в законодательные органы 7 июля, авторы предложенной резолюции желают, чтобы парламент инициировал процедуру импичмента президенту республики", - говорится в заявлении партии "Непокорившаяся Франция", которое приводит радиостанция. Отмечается, что этот отказ является беспрецедентным случаем в истории. "Он не имеет себе равных ни в одной из стран Европейского Союза, которые повсюду поручают первой партии, даже меньшинству, задачу формирования своего правительства", - добавили в партии. Резолюцию об импичменте Макрону в конце августа инициировала партия "Непокорившаяся Франция". Решение о рассмотрении инициативы принимает бюро Нацсобрания (нижней палаты парламента). Затем текст резолюции должен быть одобрен комиссией по законодательству, после чего за него в течение двух недель должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате, где у левых нет большинства, а сама партия вообще не представлена. Однако в случае одобрения текста Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, резолюцию должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Ранее Макрон исключил возможность участия коалиции левых в формируемом правительстве, несмотря на то, что она одержала победу на внеочередных выборах в парламент, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Он объяснил это тем, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. На внеочередных выборах в парламент блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240811/evropa-1965386671.html

https://ria.ru/20240831/sdelka-1969628187.html

https://ria.ru/20240727/frantsiya-1962293703.html

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в мире, франция, эммануэль макрон