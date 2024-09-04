https://ria.ru/20240904/makron-1970554931.html
Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ
Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон назначит в среду нового премьер-министра после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:11
2024-09-04T16:11
2024-09-04T16:11
в мире
франция
эммануэль макрон
бернар казнев
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148934/93/1489349366_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_16bc4ba563f77c5f2288722e9cc74c20.jpg
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначит в среду нового премьер-министра после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Семь недель спустя после того, как президент принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, у Франции все еще нет нового кабмина. Пятьдесят дней без правительства – рекорд для послевоенной Пятой республики. "Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном ожидается в конце дня", - говорится в сообщении телеканала. Елисейский дворец должен опубликовать соответствующее коммюнике между 17 и 20 часами вечера (18.00-21.00 мск), передаёт BFMTV. Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера является председатель совета региона О-де-Франс и член партии "Республиканцы" Ксавье Бертран, напоминает телеканал. Ранее BFMTV сообщал, что Макрон "проверяет" кандидатуры бывшего премьера и главы МВД при Франсуа Олланде, социалиста Бернара Казнева и главы региона О-де-Франс, экс-министра в кабмине Николя Саркози, республиканца Ксавье Бертрана. Основным критерием, которым руководствуется президент, является минимальный риск того, что оппозиция свергнет нового премьера с помощью вотума недоверия. При этом телеканал сообщал, что правая партия "Национальное объединение" намерена выдвинуть вотум недоверия правительству в случае назначения на пост премьера Франции Бернара Казнева или Ксавье Бертрана. На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.
https://ria.ru/20240903/filipp-1970374863.html
https://radiosputnik.ru/20240903/frantsiya-1970211587.html
https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148934/93/1489349366_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6f37e4d7323b611d9d7d03b949b558c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, бернар казнев, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Бернар Казнев, Габриэль Атталь
Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ
BFMTV: Макрон назначит нового премьера после нескольких недель переговоров
ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначит в среду нового премьер-министра после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Семь недель спустя после того, как президент принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, у Франции все еще нет нового кабмина. Пятьдесят дней без правительства – рекорд для послевоенной Пятой республики.
"Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном ожидается в конце дня", - говорится в сообщении телеканала.
Елисейский дворец должен опубликовать соответствующее коммюнике между 17 и 20 часами вечера (18.00-21.00 мск), передаёт BFMTV.
Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера является председатель совета региона О-де-Франс и член партии "Республиканцы" Ксавье Бертран, напоминает телеканал.
Ранее BFMTV сообщал, что Макрон "проверяет" кандидатуры бывшего премьера и главы МВД при Франсуа Олланде, социалиста Бернара Казнева и главы региона О-де-Франс, экс-министра в кабмине Николя Саркози, республиканца Ксавье Бертрана. Основным критерием, которым руководствуется президент, является минимальный риск того, что оппозиция свергнет нового премьера с помощью вотума недоверия.
При этом телеканал сообщал, что правая партия "Национальное объединение" намерена выдвинуть вотум недоверия правительству в случае назначения на пост премьера Франции Бернара Казнева или Ксавье Бертрана.
На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.