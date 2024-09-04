https://ria.ru/20240904/makron-1970554931.html

Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ

Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Макрон назначит нового премьера в среду, сообщают СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит в среду нового премьер-министра после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками, сообщает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:11

2024-09-04T16:11

2024-09-04T16:11

в мире

франция

эммануэль макрон

бернар казнев

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 4 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон назначит в среду нового премьер-министра после нескольких недель переговоров с различными политическими блоками, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Семь недель спустя после того, как президент принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, у Франции все еще нет нового кабмина. Пятьдесят дней без правительства – рекорд для послевоенной Пятой республики. "Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном ожидается в конце дня", - говорится в сообщении телеканала. Елисейский дворец должен опубликовать соответствующее коммюнике между 17 и 20 часами вечера (18.00-21.00 мск), передаёт BFMTV. Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьера является председатель совета региона О-де-Франс и член партии "Республиканцы" Ксавье Бертран, напоминает телеканал. Ранее BFMTV сообщал, что Макрон "проверяет" кандидатуры бывшего премьера и главы МВД при Франсуа Олланде, социалиста Бернара Казнева и главы региона О-де-Франс, экс-министра в кабмине Николя Саркози, республиканца Ксавье Бертрана. Основным критерием, которым руководствуется президент, является минимальный риск того, что оппозиция свергнет нового премьера с помощью вотума недоверия. При этом телеканал сообщал, что правая партия "Национальное объединение" намерена выдвинуть вотум недоверия правительству в случае назначения на пост премьера Франции Бернара Казнева или Ксавье Бертрана. На внеочередных выборах в парламент Франции в июле коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства.

https://ria.ru/20240903/filipp-1970374863.html

https://radiosputnik.ru/20240903/frantsiya-1970211587.html

https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, бернар казнев, габриэль атталь