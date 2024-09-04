https://ria.ru/20240904/maduro-1970386760.html

В Венесуэле подчеркнули значение возможного визита Мадуро на саммит БРИКС

В Венесуэле подчеркнули значение возможного визита Мадуро на саммит БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

В Венесуэле подчеркнули значение возможного визита Мадуро на саммит БРИКС

Возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Казань на саммит БРИКС этой осенью по приглашению российского лидера Владимира Путина может иметь очень... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:15

2024-09-04T03:15

2024-09-04T03:15

венесуэла

россия

казань

николас мадуро

владимир путин

уго чавес (политик)

брикс

в мире

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КАРАКАС, 4 сен - РИА Новости. Возможный визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Казань на саммит БРИКС этой осенью по приглашению российского лидера Владимира Путина может иметь очень высокое значение для официального Каракаса, который намерен вступить в организацию в качестве полноправного члена, заявил РИА Новости председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария. "Мы с огромным удовлетворением получили приглашение президента Владимира Путина президенту Николасу Мадуро принять участие в следующем саммите БРИКС, который пройдет в Российской Федерации. Визит президента Николаса Мадуро, если он состоится, имел бы для нас большое значение не только из-за очень тесных отношений с Российской Федерацией, но и из-за нашего выраженного и подтвержденного желания, решимости присоединиться к БРИКС в качестве полноправных членов", - заявил Фария. По словам депутата, новый полюс глобального развития в лице БРИКС предлагает видение мира, отличное от того, которое навязывает правительство Соединенных Штатов и все де-факто связанные с ним державы. Видение Венесуэлы и наследие Уго Чавеса "абсолютно созвучны этой глобальной тенденции". "Там мы видим не только будущее человечества, но и будущее развития нашей страны. Мы боремся, твердо и непоколебимо демонстрируем нашу решимость принадлежать к этому новому миру в открытой борьбе против империализма, его злоупотреблений, его агрессии против нашего народа и всех народов планеты", - добавил собеседник агентства. Венесуэла, как отметил Фария, надеется на скорейшее вхождение в БРИКС и приветствует усилия, которые Россия и ее президент прилагают для укрепления организации и нового мирового порядка в борьбе с нацизмом и милитаризмом. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://ria.ru/20240904/briks-1970382019.html

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венесуэла, россия, казань, николас мадуро, владимир путин, уго чавес (политик), брикс, в мире