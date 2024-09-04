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Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ

Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ

Повторные взрывы прозвучали во Львове, а также в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:49

2024-09-04T05:49

2024-09-04T06:11

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали во Львове, а также в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Львов, Ровно - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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львов, вооруженные силы рф, украина, ровно, в мире