https://ria.ru/20240904/lvov-1970398126.html
Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
Повторные взрывы прозвучали во Львове, а также в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:49
2024-09-04T05:49
2024-09-04T06:11
специальная военная операция на украине
львов
вооруженные силы рф
украина
ровно
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_6184ff3ed392e01712bf9f9428d24a5a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали во Львове, а также в городе Ровно на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Львов, Ровно - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах, Львове и Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
львов
украина
ровно
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938771478_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_596123a5a0b4bf650d9703b4a6a58c46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львов, вооруженные силы рф, украина, ровно, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львов, Вооруженные силы РФ, Украина, Ровно, В мире
Во Львове и Ровно прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": во Львове и Ровно прогремели взрывы