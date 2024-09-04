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Лукашенко помиловал еще 30 осужденных - РИА Новости, 04.09.2024
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12:15 04.09.2024 (обновлено: 13:37 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/lukashenko-1970473465.html
Лукашенко помиловал еще 30 осужденных
Лукашенко помиловал еще 30 осужденных - РИА Новости, 04.09.2024
Лукашенко помиловал еще 30 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:15
2024-09-04T13:37
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства со ссылкой на соответствующий указ."Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - сообщает пресс-служба Лукашенко. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых белорусских оппозиционеров, которой руководит генпрокурор Андрей Швед."Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе главы государства.Контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД.Ранее в августе Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В сообщении пресс-службы имена помилованных лиц не называются.
https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал еще 30 осужденных

Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за протесты

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства со ссылкой на соответствующий указ.
"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - сообщает пресс-служба Лукашенко. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.
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Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых белорусских оппозиционеров, которой руководит генпрокурор Андрей Швед.
"Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе главы государства.
Контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД.
Ранее в августе Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В сообщении пресс-службы имена помилованных лиц не называются.
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