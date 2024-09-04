https://ria.ru/20240904/lukashenko-1970473465.html

Лукашенко помиловал еще 30 осужденных

Лукашенко помиловал еще 30 осужденных - РИА Новости, 04.09.2024

Лукашенко помиловал еще 30 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила в среду пресс-служба главы... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:15

2024-09-04T12:15

2024-09-04T13:37

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства со ссылкой на соответствующий указ."Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - сообщает пресс-служба Лукашенко. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых белорусских оппозиционеров, которой руководит генпрокурор Андрей Швед."Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе главы государства.Контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД.Ранее в августе Лукашенко помиловал 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности. В сообщении пресс-службы имена помилованных лиц не называются.

https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко