https://ria.ru/20240904/limarenko-1970400994.html
Лимаренко рассказал о преференциях для бизнеса на Курилах
Лимаренко рассказал о преференциях для бизнеса на Курилах - РИА Новости, 04.09.2024
Лимаренко рассказал о преференциях для бизнеса на Курилах
Действующие на Курилах преференциальные режимы для бизнеса инвесторы в основном используют в развитии рыбной отрасли и туризма, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:24
2024-09-04T06:24
2024-09-04T06:24
сахалинская область
итуруп
кунашир (остров)
валерий лимаренко
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Действующие на Курилах преференциальные режимы для бизнеса инвесторы в основном используют в развитии рыбной отрасли и туризма, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "В настоящее время на Курилах зарегистрировано 34 резидента, которые намерены реализовать проекты в рыбной отрасли, туризме, энергетике, строительстве, транспорте. Предполагаемый объем инвестиций в проекты составит свыше 20 миллиардов рублей", - рассказал глава региона. По его информации, бизнес заинтересован в строительстве рыбоперерабатывающих заводов, три из них уже введены в эксплуатацию, столько же еще планируется. Инвесторы также вкладывают средства в строительство новых кораблей. "Что касается туристической сферы, то бизнес активно участвует в развитии гостиничной инфраструктуры. Например, в этом году открыли гостиницу высокого класса "Янкито" на Итурупе. На Кунашире гостей начал принимать глэмпинг премиум класса "Кунашир Резорт и СПА". Хочу отметить, что строительство аналогичных объектов идет на всех островах, в том числе на северных Курилах", - добавил Лимаренко. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/sakhalin-1970125841.html
https://ria.ru/20240830/sakhalin-1969362217.html
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сахалинская область, итуруп, кунашир (остров), валерий лимаренко, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика
Сахалинская область, Итуруп, Кунашир (остров), Валерий Лимаренко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Экономика
Лимаренко рассказал о преференциях для бизнеса на Курилах
Лимаренко: преференции для бизнеса на Курилах привлекли более 30 инвесторов