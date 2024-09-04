https://ria.ru/20240904/likhachev-1970441067.html

Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев

Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.09.2024

Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев

"Росатом" готов доложить о планах строительства АЭС на Дальнем Востоке на совещании по развитию инфраструктуры региона, которое во Владивостоке проведёт... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:18

2024-09-04T10:18

2024-09-04T10:29

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

космос - риа наука

владивосток

дальний восток

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владимир путин

алексей лихачев

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" готов доложить о планах строительства АЭС на Дальнем Востоке на совещании по развитию инфраструктуры региона, которое во Владивостоке проведёт президент РФ Владимир Путин, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Сегодня совещание с президентом на эту тему... У нас мысли есть, мы их думаем и скорее всего доложим", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240827/likhachev-1968804920.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)