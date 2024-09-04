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Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.09.2024
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10:18 04.09.2024 (обновлено: 10:29 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970441067.html
Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев
Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 04.09.2024
Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев
"Росатом" готов доложить о планах строительства АЭС на Дальнем Востоке на совещании по развитию инфраструктуры региона, которое во Владивостоке проведёт... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:18
2024-09-04T10:29
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
космос - риа наука
владивосток
дальний восток
россия
владимир путин
алексей лихачев
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" готов доложить о планах строительства АЭС на Дальнем Востоке на совещании по развитию инфраструктуры региона, которое во Владивостоке проведёт президент РФ Владимир Путин, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Сегодня совещание с президентом на эту тему... У нас мысли есть, мы их думаем и скорее всего доложим", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука, владивосток, дальний восток, россия, владимир путин, алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Космос - РИА Наука, Владивосток, Дальний Восток, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Росатом доложит Путину о планах по сооружению АЭС на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" готов доложить о планах строительства АЭС на Дальнем Востоке на совещании по развитию инфраструктуры региона, которое во Владивостоке проведёт президент РФ Владимир Путин, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Сегодня совещание с президентом на эту тему... У нас мысли есть, мы их думаем и скорее всего доложим", - сказал Лихачев на лекции общества "Знание" на Восточном экономическом форуме-2024.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
МАГАТЭ разделяет беспокойство "Росатома" по Курской АЭС, заявил Лихачев
27 августа, 17:16
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Космос - РИА НаукаВладивостокДальний ВостокРоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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