https://ria.ru/20240904/likhachev-1970398233.html
На подкомиссии Россия — Китай по СМП обсудят вопросы китайских инвестиций
На подкомиссии Россия — Китай по СМП обсудят вопросы китайских инвестиций - РИА Новости, 04.09.2024
На подкомиссии Россия — Китай по СМП обсудят вопросы китайских инвестиций
Вопросы привлечения китайских инвестиций в развитие инфраструктуры Северного морского пути (СМП) будут обсуждаться в октябре нынешнего года в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:52
2024-09-04T05:52
2024-09-04T05:52
санкт-петербург
китай
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вопросы привлечения китайских инвестиций в развитие инфраструктуры Северного морского пути (СМП) будут обсуждаться в октябре нынешнего года в Санкт-Петербурге на заседании российско-китайской подкомиссии по СМП, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "С моим визави, министром транспорта Китая, уже существует договоренность о проведении первого официального заседания... в октябре этого года в Санкт-Петербурге", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024. "И мы, конечно, рассмотрим вопрос более активного участия наших китайских партнеров во всей цепочке развития СМП - конечно же, начиная от транзита, перевозок, но включая и вопрос обеспечения инфраструктуры, судостроения, привлечения китайских компаний к обустройству и инвестициям в акватории СМП", - добавил глава "Росатома". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/smp-1970397573.html
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санкт-петербург, китай, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Санкт-Петербург, Китай, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
На подкомиссии Россия — Китай по СМП обсудят вопросы китайских инвестиций
Лихачев: на подкомиссии Россия — КНР по СМП обсудят вопросы китайских инвестиций