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"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" - РИА Новости, 04.09.2024
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"
Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:32
2024-09-04T15:32
2024-09-04T15:32
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена позиция радиолокационной станции (РЛС) "Малахит-М" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по РЛС противника", - говорится в сообщении.Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", добавили в ведомстве."Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - уточнили в пресс-службе МО.
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"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"
ВС России уничтожили радиолокационную станцию "Малахит-М" ВСУ ударом "Ланцета"