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"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/lantset-1970539268.html
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" - РИА Новости, 04.09.2024
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"
Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:32
2024-09-04T15:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена позиция радиолокационной станции (РЛС) "Малахит-М" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по РЛС противника", - говорится в сообщении.Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", добавили в ведомстве."Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - уточнили в пресс-службе МО.
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россия, вооруженные силы украины, сумская область, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"

ВС России уничтожили радиолокационную станцию "Малахит-М" ВСУ ударом "Ланцета"

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена позиция радиолокационной станции (РЛС) "Малахит-М" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по РЛС противника", - говорится в сообщении.
Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", добавили в ведомстве.
"Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - уточнили в пресс-службе МО.
Удар Су-34 по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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