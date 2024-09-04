https://ria.ru/20240904/lantset-1970539268.html

"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"

"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" - РИА Новости, 04.09.2024

"Ланцет" уничтожил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М"

Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:32

2024-09-04T15:32

2024-09-04T15:32

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил украинскую радиолокационную станцию "Малахит-М" в лесопосадке в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в районе лесопосадки в Сумской области была обнаружена позиция радиолокационной станции (РЛС) "Малахит-М" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по РЛС противника", - говорится в сообщении.Обнаруженная цель успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет", добавили в ведомстве."Объективный контроль уничтожения украинской РЛС "Малахит-М" осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - уточнили в пресс-службе МО.

https://ria.ru/20240903/su-34-1970281186.html

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