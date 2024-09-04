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Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970387066.html
Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой
Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой - РИА Новости, 04.09.2024
Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой
Нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой, которая не принесла Киеву желаемых результатов и лишь ослабила его оборонительные линии в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:25
2024-09-04T03:25
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
колумбийский университет
курская область
россия
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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой, которая не принесла Киеву желаемых результатов и лишь ослабила его оборонительные линии в Донбассе, заявил РИА Новости известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс. "Наступление в Курской области было ошибкой Украины, поскольку оно ослабило ее оборонительные линии в Донбассе. Это ничего не даст. Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе", - сказал Сакс. Эксперт выразил уверенность в том, что США "глубоко вовлечены" в планирование и реализацию военных операций ВСУ. "США активно участвуют во всех военных операциях Украины. Мы не знаем подробностей, но у них есть американское вооружение, разведданные, подготовка, стратегия и зачастую целеуказание. Все это явно не идет на пользу Украине", - указал Сакс. По мнению собеседника агентства, президент США Джо Байден вряд ли предпримет какие-либо шаги в пользу дипломатического урегулирования украинского конфликта. "Во-первых, в свете предстоящих выборов любые политические шаги такого рода будут политически рискованными. Во-вторых, Байден, вероятно, на данном этапе не способен к практическому руководству, хотя в действительности мы не имеем данных о состоянии его ума", - резюмировал видный американский аналитик. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970349224.html
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970255964.html
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джо байден, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, колумбийский университет, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Колумбийский университет, Курская область, Россия, Украина
Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой

Экономист Сакс: нападение на Курскую область было ошибкой, ослабившей ВСУ в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой, которая не принесла Киеву желаемых результатов и лишь ослабила его оборонительные линии в Донбассе, заявил РИА Новости известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.
"Наступление в Курской области было ошибкой Украины, поскольку оно ослабило ее оборонительные линии в Донбассе. Это ничего не даст. Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе", - сказал Сакс.
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Эксперт выразил уверенность в том, что США "глубоко вовлечены" в планирование и реализацию военных операций ВСУ.
"США активно участвуют во всех военных операциях Украины. Мы не знаем подробностей, но у них есть американское вооружение, разведданные, подготовка, стратегия и зачастую целеуказание. Все это явно не идет на пользу Украине", - указал Сакс.
По мнению собеседника агентства, президент США Джо Байден вряд ли предпримет какие-либо шаги в пользу дипломатического урегулирования украинского конфликта.
"Во-первых, в свете предстоящих выборов любые политические шаги такого рода будут политически рискованными. Во-вторых, Байден, вероятно, на данном этапе не способен к практическому руководству, хотя в действительности мы не имеем данных о состоянии его ума", - резюмировал видный американский аналитик.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеДжо БайденВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКолумбийский университетКурская областьРоссияУкраина
 
 
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