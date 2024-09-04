https://ria.ru/20240904/kurskaya_oblast-1970387066.html

Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой

Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой - РИА Новости, 04.09.2024

Экономист объяснил, почему атака ВСУ на Курскую область была ошибкой

Нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой, которая не принесла Киеву желаемых результатов и лишь ослабила его оборонительные линии в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:25

2024-09-04T03:25

2024-09-04T03:25

специальная военная операция на украине

джо байден

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

колумбийский университет

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968274461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d79e6f6f1e829ec336e928b9eee7821c.jpg

ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Нападение ВСУ на Курскую область было ошибкой, которая не принесла Киеву желаемых результатов и лишь ослабила его оборонительные линии в Донбассе, заявил РИА Новости известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс. "Наступление в Курской области было ошибкой Украины, поскольку оно ослабило ее оборонительные линии в Донбассе. Это ничего не даст. Украина движется к поражению на поле боя как под Курском, так и в Донбассе", - сказал Сакс. Эксперт выразил уверенность в том, что США "глубоко вовлечены" в планирование и реализацию военных операций ВСУ. "США активно участвуют во всех военных операциях Украины. Мы не знаем подробностей, но у них есть американское вооружение, разведданные, подготовка, стратегия и зачастую целеуказание. Все это явно не идет на пользу Украине", - указал Сакс. По мнению собеседника агентства, президент США Джо Байден вряд ли предпримет какие-либо шаги в пользу дипломатического урегулирования украинского конфликта. "Во-первых, в свете предстоящих выборов любые политические шаги такого рода будут политически рискованными. Во-вторых, Байден, вероятно, на данном этапе не способен к практическому руководству, хотя в действительности мы не имеем данных о состоянии его ума", - резюмировал видный американский аналитик. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970379781.html

https://ria.ru/20240903/zaharova-1970349224.html

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1970255964.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, колумбийский университет, курская область, россия, украина