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В Польше отреагировали на отставку Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
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13:39 04.09.2024 (обновлено: 17:22 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/kuleba-1970501931.html
В Польше отреагировали на отставку Кулебы
В Польше отреагировали на отставку Кулебы - РИА Новости, 04.09.2024
В Польше отреагировали на отставку Кулебы
В Польше обрадовались отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пишет Do Rzeczy. В частности, депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:39
2024-09-04T17:22
в мире
польша
дмитрий кулеба
украина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Польше обрадовались отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пишет Do Rzeczy. В частности, депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление возымело смысл. Он добавил, что сейчас в Польше готовится законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни. В свою очередь, другой депутат, Януш Ковальский отметил, что Кулеба нанес много вреда отношениям между Украиной и Польшей. "Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба…", — цитирует его издание. В конце августа, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", украинский дипломат оказался в центре скандала из-за комментария о Волынской резне. Так, ему задали вопрос о том, когда Киев проведет эксгумацию ее жертв, на что он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в Польше, который и стал камнем преткновения между странами в этом вопросе. Кроме того он призвал оставить историю специалистам. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят. * Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970485992.html
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
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в мире, польша, дмитрий кулеба, украина
В мире, Польша, Дмитрий Кулеба, Украина
В Польше отреагировали на отставку Кулебы

Do Rzeczy: депутаты Польши обрадовались отставке Кулебы из-за его заявлений

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Польше обрадовались отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пишет Do Rzeczy.

В частности, депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление возымело смысл. Он добавил, что сейчас в Польше готовится законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.
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В свою очередь, другой депутат, Януш Ковальский отметил, что Кулеба нанес много вреда отношениям между Украиной и Польшей.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба…", — цитирует его издание.

В конце августа, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", украинский дипломат оказался в центре скандала из-за комментария о Волынской резне. Так, ему задали вопрос о том, когда Киев проведет эксгумацию ее жертв, на что он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в Польше, который и стал камнем преткновения между странами в этом вопросе. Кроме того он призвал оставить историю специалистам.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.

* Запрещенная в России экстремистская организация.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Вчера, 08:41
 
В миреПольшаДмитрий КулебаУкраина
 
 
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