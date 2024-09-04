В Польше отреагировали на отставку Кулебы
Do Rzeczy: депутаты Польши обрадовались отставке Кулебы из-за его заявлений
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Польше обрадовались отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, пишет Do Rzeczy.
В частности, депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление возымело смысл. Он добавил, что сейчас в Польше готовится законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.
В частности, депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что давление возымело смысл. Он добавил, что сейчас в Польше готовится законопроект о запрете героизации бандеровцев и об ответственности за фальсификацию событий Волынской резни.
В свою очередь, другой депутат, Януш Ковальский отметил, что Кулеба нанес много вреда отношениям между Украиной и Польшей.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба…", — цитирует его издание.
В конце августа, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", украинский дипломат оказался в центре скандала из-за комментария о Волынской резне. Так, ему задали вопрос о том, когда Киев проведет эксгумацию ее жертв, на что он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в Польше, который и стал камнем преткновения между странами в этом вопросе. Кроме того он призвал оставить историю специалистам.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Никто не нанес столько вреда польско-украинским отношениям, как ревизионист Кулеба…", — цитирует его издание.
В конце августа, выступая в польском Ольштыне на панели кампуса "Польша будущего", украинский дипломат оказался в центре скандала из-за комментария о Волынской резне. Так, ему задали вопрос о том, когда Киев проведет эксгумацию ее жертв, на что он ответил словами о необходимости "увековечить память украинцев", намекая на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в Польше, который и стал камнем преткновения между странами в этом вопросе. Кроме того он призвал оставить историю специалистам.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* — один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не восстановят.
* Запрещенная в России экстремистская организация.